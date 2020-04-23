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مرأة

يبدأ بالحلق.. دورة حياة فيروس كورونا في جسم الإنسان

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:35 م
كورونا
كورونا
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رشا عوني

مازال شبح فيروس كورونا يسيطر على العالم خاصة في ظل تزايد عدد الحالات المصابة به يوميا ، فاعراض فيروس كورونا تختلف حسب مراحلها وتكون طفيفة في البداية ثم تشتد حينما يتمكن الفيروس من السيطرة على الرئة. 


الكثير لا يدركون كيف يدخل فيروس كورونا جسم الانسان ورحلته بالداخل ، ونشر موقع daily mail البريطانية تقريرًا حول رحلة فيروس كورونا في الجسم .. 


1-ينتشر الفيروس عبر قطرات تنتقل في الهواء من السعال أو العطس ، والتي يمكن للأشخاص القريبين التقاطها من خلال أنفهم أو فمهم أو عيونهم.


2- تنتقل الجسيمات الفيروسية في هذه القطرات بسرعة إلى الجزء الخلفي من الممرات الأنفية وإلى الأغشية المخاطية في الجزء الخلفي من الحلق


3-تقوم جزيئات الفيروس التاجي بتشكيل بروتينات تخرج من أسطحها ،  تلتصق بأغشية الخلية ، مما يسمح للمواد الجينية للفيروس بدخول الخلية البشرية.


4-فيروس كورونا يبدأ في المناطق المحيطة على جانبي الرئة ويمكن أن يستغرق بعض الوقت للوصول إلى الجهاز التنفسي العلوي والقصبة الهوائية والمجاري الهوائية المركزية الأخرى.


5-في مرحلة متأخرة لحالة المصاب بكورونا ، يؤثر الفيروس على القلب والمعدة والكلى .

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