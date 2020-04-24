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مرأة

مفاجاة.. أعراض كورونا لا تظهر على كبار السن .. و 4 علامات أخرى تكشف الإصابة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:08 م
اعراض كورونا
اعراض كورونا
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رشا عوني

أكد تقرير جديد نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية أن كبار السن هم الأكثر تعرضا لفيروس كورونا التاجي ولكن قد لا تظهر عليهم كافة أعراض كورونا المعروفة لدى الجميع من تفشي الوباء .

ويعتبر  السعال المستمر والحمى وضيق التنفس هي الأعراض الرئيسية لـ COVID-19 ، لكن هذه الأعراض لا يشترط أن تظهر جميعها على كبار السن المصابون بفيروس كورونا .


وأوضح تقرير الديلي ميل أن التغييرات التي يمر بها الجسم مع تقدم العمر قد تغير من جهاز المناعة لدى كبار السن مما يجعلها أقل احتمالية لإظهار علامات عدوى كورونا . أما الأعراض التي تظهر على كبار السن بعد الإصابة بكورونا هي ان يبدو الشخص الأكبر سنًا أكثر إرهاقًا من المعتاد وأقل جوعًا وقد يبدو أكثر تشويشًا واضطرابًا وعدم توازن. 





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