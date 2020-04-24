مصلحة السجون الإسرائيلية تعلن إصابة أسير فلسطيني بـ كورونا

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إصابة أسير فلسطيني بفيروس كورونا داخل السجون.

وقالت مصلحة السجون، إن أسيرا فلسطينيا يبلغ من العمر 21 عاما اعتقل يوم الأربعاء 22/4 ونقل إلى مركز اعتقال في القدس، وأخذت منه عينة للفحص المخبري وتبين الليلة الماضية أنه مصاب بفيروس كورونا.

وأوضحت أنه سيتم نقله إلى المستشفى للعزل، كما سيتم نقل جميع الحراس الذين خالطوه إلى العزل وفقًا للإجراءات.





وفي سياق منفصل قال المحلل الإسرائيلي، في صحيفة "معاريف" العبرية، ألون بن دافيد، اليوم الجمعة، إن منظمة حزب الله اللبنانية تقوم بفرض معادلة ردع أمام إسرائيل على الجبهة الشمالية.





وأضاف بن دافيد، "في الوقت الذي ينشغل فيه ضباط الاستخبارات العسكرية في تحليل المعلومات حول مراكز انتشار وباء كورونا، ووحدة هيئة الأركان العامة "سييرت متكال" تطارد خلف فحوصات كورونا، وجهاز الموساد يطارد خلف عيدان سحب العينات لا توجد أمامنا طريقة لمواجهة مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله دون المخاطرة".

وتابع القول "بمجرد أن نصحوا من فزع وذعر فيروس كورونا، سنكتشف أن حزب الله تتحدى قوة ردعنا أكثر فأكثر، وعلى الجيش الإسرائيلي أن يعيد من جديد حساب عملياته على الحدود اللبنانية".



