AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مصلحة السجون الإسرائيلية تعلن إصابة أسير فلسطيني بـ كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:03 م
مصلحة السجون الإسرائيلية
مصلحة السجون الإسرائيلية تعلن إصابة أسير فلسطيني بـ كورونا
Advertisements
سمر صالح
أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إصابة أسير فلسطيني بفيروس كورونا داخل السجون.
 
وقالت مصلحة السجون، إن أسيرا فلسطينيا يبلغ من العمر 21 عاما اعتقل يوم الأربعاء 22/4 ونقل إلى مركز اعتقال في القدس، وأخذت منه عينة للفحص المخبري وتبين الليلة الماضية أنه مصاب بفيروس كورونا.
 
وأوضحت أنه سيتم نقله إلى المستشفى للعزل، كما سيتم نقل جميع الحراس الذين خالطوه إلى العزل وفقًا للإجراءات. 

وفي سياق منفصل قال المحلل الإسرائيلي، في صحيفة "معاريف" العبرية، ألون بن دافيد، اليوم الجمعة، إن منظمة حزب الله اللبنانية تقوم بفرض معادلة ردع أمام إسرائيل على الجبهة الشمالية.
 

وأضاف بن دافيد، "في الوقت الذي ينشغل فيه ضباط الاستخبارات العسكرية في تحليل المعلومات حول مراكز انتشار وباء كورونا، ووحدة هيئة الأركان العامة "سييرت متكال" تطارد خلف فحوصات كورونا، وجهاز الموساد يطارد خلف عيدان سحب العينات لا توجد أمامنا طريقة لمواجهة مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله دون المخاطرة".
 
وتابع القول "بمجرد أن نصحوا من فزع وذعر فيروس كورونا، سنكتشف أن حزب الله تتحدى قوة ردعنا أكثر فأكثر، وعلى الجيش الإسرائيلي أن يعيد من جديد حساب عملياته على الحدود اللبنانية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لهذه الأسباب.. محلل إسرائيلي يقلل من خطة أركان الاحتلال «تنوفا»

فضيحة .. الموساد يستورد 100 ألف كاشف لـ فيروس كورونا .. طلعوا غلط

ارتفاع وفيات كورونا فى إسرائيل.. اعرف حصيلة المصابين

معاريف: إسرائيل مستفيدة بشكل كبير من فيروس كورونا

ارتفاع عدد الوفيات بإسرائيل وتفشي كورونا في دور المسنين

استشهاد أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية

ترشيحاتنا

إنجاز إماراتي..نموذج يتنبأ بالكيفية التي سينتشر بها كورونا وعدد المصابين

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في تصادم ملاكي ونقل بطريق الإسماعيلية الصحراوي

بسبب الملل.. فتاة تختبئ داخل غسالة ملابس والمطافئ تتدخل لإنقاذها.. شاهد

صحتك في الياميش.. 10 فوائد غير متوقعة لـ عين الجمل

الحكومة توضح 8 حقائق عن كورونا.. وتنفي 10 شائعات.. فيديو جراف

هتفوا ضد كورونا والأمن ضبطهم.. تفاصيل مسيرة "الكعبة" بالإسكندرية.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض مفاجئة لفيروس كورونا تظهر على كبار السن.. انتبه إليها

رمضان فى الصومال.. أشهي الأكلات على مائدة الإفطار والسحور

مفاجاة.. أعراض كورونا لا تظهر على كبار السن .. و 4 علامات أخرى تكشف الإصابة