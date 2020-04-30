مصر تبدأ استخدامه.. كيف يشفى مريض كورونا بـ البلازما؟

في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم و تزايد عدد الحالات المصابة به يوميًا، بدأت بعض الدول تجري تجارب على استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا لاستخدامها كعلاج للمصابين بالفيروس التاجي .
وأعلنت اليوم وزيرة الصحة هالة زايد، بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين من الفيروس، وذلك لعلاج الحالات الحرجة.
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كيف تستخدم البلازما في علاج المصابين بكورونا ؟
البلازما هي جزء من الدم يتم فصلها باستخدام آلات معينة ، وتحتوي طبقة البلازما على المضادات الحيوية التي تحمي أي مريض من العدوى والفيروسات، وتحتوي البلازما على نوع من المضادات القوية يسمي EGM تظل بجسم الانسان لمدة 6 شهور، وهي لها قدرة كبيرة على التصدي للفيروسات لذلك يحاول الأطباء حول العالم في فصل البلازما عن دم الأشخاص المتعافين من كورونا، وحقنها بطرق معينة للمصابين بالفيروس بحسب موقع ديلي ميل البريطانية .
ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام البلازما كعلاج لمرض خطير ، لكن تم استخدامها من قبل لعلاج انفلونزا الخنازير، والسارس ، والحصبة ، والنكاف ، فهي طريقة طبية ليست حديثة ومع كل مرض يحير العلماء، يتم إجراء تجربة البلازما .