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مصر تبدأ استخدامه.. كيف يشفى مريض كورونا بـ البلازما؟

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:34 م
البلازما
البلازما
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رشا عوني - أسماء عبد الحفيظ
في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم و تزايد عدد الحالات المصابة به يوميًا، بدأت بعض الدول تجري تجارب على استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا لاستخدامها كعلاج للمصابين بالفيروس التاجي . 

وأعلنت اليوم وزيرة الصحة هالة زايد، بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين من الفيروس، وذلك لعلاج الحالات الحرجة.

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كيف تستخدم البلازما في علاج المصابين بكورونا ؟ 
البلازما هي جزء من الدم يتم فصلها باستخدام آلات معينة ، وتحتوي طبقة البلازما على المضادات الحيوية التي تحمي أي مريض من العدوى والفيروسات، وتحتوي البلازما على نوع من المضادات القوية يسمي EGM تظل بجسم الانسان لمدة 6 شهور، وهي لها قدرة كبيرة على التصدي للفيروسات لذلك يحاول الأطباء حول العالم في فصل البلازما عن دم الأشخاص المتعافين من كورونا، وحقنها بطرق معينة للمصابين بالفيروس بحسب موقع ديلي ميل البريطانية . 

ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام البلازما كعلاج لمرض خطير ، لكن تم استخدامها من قبل لعلاج انفلونزا الخنازير، والسارس ، والحصبة ، والنكاف ، فهي طريقة طبية ليست حديثة ومع كل مرض يحير العلماء، يتم إجراء تجربة البلازما . 

أكد الدكتور عصام البقلي، استشارى الجراحات التجميلية، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن حين يتم إجراء علاج المصابين بالبلازما، يؤخذ عينة من دم المريض بالكورونا ويتم فصل البلازما من عينة الدم في المعمل ثم يتم حقن المريض بالبلازما كل اسبوع او عشرة ايام .

وأوضح عصام البقلي أن البلازما تحتوي علي اجسام مضادة وعوامل نمو مضادة للأكسدة ترفع مناعة المريض ويتغلب علي الفيروس.

من جانبه أكد الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن البلازما تحتوي على الأجسام المضادة المناعية ،ويستمر أثرها بين أسبوعين إلى ثلاثة أشهر تفيد فى حالات نقص المناعة التى  تكون بها مستويات الأجسام المضادة منخفضة، و الالتهابات حادة.

وأشار "بدران" إلى أن التجربة مازالت تحت الاختبار و التجريب، كما أن الصين تستخدم بلازما مستخلصة من دماء بعض الذين تعافوا من فيروس كورونا كوفيد -19 لعلاج المرضى بكوفيد-19 ، واختبار مدى فعالية الأجسام المضادة ضد فيروس الكورونا، مضيفا أن نقل البلازما يهدف إلى تزويد المريض الضعيف بالأجسام المضادة من مريض تعافى لمساعدة أجسامهم على محاربة فيروس كورونا.
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