مصر تبدأ استخدامه.. كيف يشفى مريض كورونا بـ البلازما؟

من جانبه أكد الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن البلازما تحتوي على الأجسام المضادة المناعية ،و يستمر أثرها بين أسبوعين إلى ثلاثة أشهر تفيد فى حالات نقص المناعة التى تكون بها مستويات الأجسام المضادة منخفضة، و الالتهابات حادة.



