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مرأة

تخلص من رائحة الفم الكريهة فور استعمال هذه المضمضة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:39 ص
رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة
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أسماء عبد الحفيظ

يشعر الكثير من الأشخاص بالحرج الشديد نتيجة لرائحة الفم الكريهة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ يمكنك التخلص منها فور استعمال هذه المضمضة. 

وكشف موقع "بولد سكاى"، الهندى الشهير، عن طريقة عمل مضمضة طبيعية للفم، تساعد على تخلص الفم من الالتهابات التى تسبب رائحة الفم الكريهة.

وفقا لما نشره الموقع بأن الخليط من البقدونس بالنعناع وخل التفاح يساعد فى القضاء على رائحة الفم الكريهة.

ويساعد الخليط فى القضاء على النفس الكريهة كونه يساعد فى قتل الطفيليات التى يتسبب تراكمها فى زيادة الرائحة الكريهة.

ونصح الموقع باستعمال هذا الخليط من مرتين إلى ٣ خلال اليوم.

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