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مرأة

آخر اكتشاف.. كورونا يسبب جلطات قلبية ودماغية

الأحد 03/مايو/2020 - 09:26 ص
كورونا
كورونا
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رشا عوني
كشف بحث جديد لمجموعة من الأطبار الأيرلنديون أن فيروس كورونا التاجي يصيب المريض بجلطات دموية قاتلة والتي تتلف وظائف الرئة وتسبب الوفاة بشكل حتمي. 

وبحسب موقع صحيفة daily mail البريطانية، فإنه حال حدوث فشل في الجهاز التنفسي تنخفض مستويات الأكسجين ولا تصل لبقية أعضاء الجسم التي تفشل في النهاية.

وأكدت تقارير مختلفة من الولايات المتحدة أن الجلطات الدموية ربما تكون مسؤولة عن نسبة كبيرة من وفيات فيروس كورونا التاجي حتى بعد خروج المريض من المستشفى.

وأظهرت دراسات أخرى أن تجلط الدم غير الطبيعي في مرضى COVID-19 يؤدي إلى زيادة كبيرة في خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. 
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