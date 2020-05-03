آخر اكتشاف.. كورونا يسبب جلطات قلبية ودماغية

كشف بحث جديد لمجموعة من الأطبار الأيرلنديون أن فيروس كورونا التاجي يصيب المريض بجلطات دموية قاتلة والتي تتلف وظائف الرئة وتسبب الوفاة بشكل حتمي.





وبحسب موقع صحيفة daily mail البريطانية، فإنه حال حدوث فشل في الجهاز التنفسي تنخفض مستويات الأكسجين ولا تصل لبقية أعضاء الجسم التي تفشل في النهاية.





وأكدت تقارير مختلفة من الولايات المتحدة أن الجلطات الدموية ربما تكون مسؤولة عن نسبة كبيرة من وفيات فيروس كورونا التاجي حتى بعد خروج المريض من المستشفى.



