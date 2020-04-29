دراسة جديدة: السمنة تزيد خطر الوفاة بـ فيروس كورونا بنسبة 40 %

كشفت دراسة بريطانية جديدة أن السمنة المفرطة تزيد من خطر الوفاة بفيروس كورونا بنسبة تقارب 40%.





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت الدراسة، التي جمعت بياناتها من مستشفيات خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا، أن معدلات الوفيات بكورونا كانت أعلى بنسبة 37 في المائة بين المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة، في المرتبة الثانية بعد الخرف (39%) ولكن أكثر من أمراض القلب (31%).





وكشف البحث ، بناءا على بيانات 17000 مصاب ب (كوفيد-19)، أن ثلث البريطانيين الذين دخلوا المستشفى بسبب فيروس كورونا قد لقوا حتفهم.





وكشفت الدراسة ، التي تعتبر الأكبر من نوعها في أوروبا، أن أكثر من نصف المرضى (53%) لديهم مرض مصاحب واحد على الأقل.





وقد تبين أن أمراض القلب هي الحالة الأكثر شيوعا بين مرضى الفيروس المستجد في تلقي العدوى.





يعاني ما يقرب من الثلث (29%) من أمراض القلب - وهي حالات انسداد الأوعية الدموية تجعل من الصعب ضخ الدم والأكسجين في الجسم.