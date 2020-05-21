دراسة كندية: الحشيش يقلل سيطرة كورونا على الجسم

يقوم فريق من العلماء الكنديين بأبحاث جديدة على الماريجوانا، لاختبار ما إذا كانت مركبات الماريجوانا يمكن أن تمنع عدوى فيروس كورونا التاجي، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية .





ونظر باحثون في جامعة ليثبريدج في ألبرتا إلى 400 سلالة من الحشيش وركزوا على حوالي 12 سلالة أبدت نتائج في منع فيروس كورونا من السيطرة على خلايا جسم الإنسان .





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ويقول الباحثون إن مستخلصات الكانابيديول (CBD) ، المكون الرئيسي في الماريجوانا - ساعدت في تقليل عدد مستقبلات الخلايا المتاحة لفيروسات التاجية للتعلق بها بأكثر من 70 في المائة.





ومع ذلك ، يقول الفريق أنه يجب على الناس عدم التسرع في تناول منتجات القنب وأن التجارب السريرية مطلوبة لتأكيد النتائج.



