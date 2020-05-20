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مرأة

احم نفسك من كورونا.. رذاذ العطس والسعال ينتقل عبر 6 أمتار في 5 ثوانٍ

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:36 ص
صدى البلد
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رشا عوني
منذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا التاجي، ويدعو الجميع إلى التباعد الاجتماعي والالتزام بالحجر المنزلي وتقليل الاختلاط مع الآخرين بأكبر صورة ممكنة، مع مراعاة الوقوف بعيدًا عن الآخرين بمسافة ستة أقدام أي مترين لنكون آمنين من طرق نقل عدوى كورونا

لكن دراسة جديدة نشرها موقع صحيفة Daily mail البريطانية، تشير إلى أن هذه المسافة قد لا تكون آمنة بما يكفي لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا، حتى في وجود الرياح الخفيفة.

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وجد الباحثون أنه حتى في الرياح التي تبلغ ميلين في الساعة - السرعة المطلوبة لدخان يتدفق في الهواء - يمكن أن ينتقل لعاب المصاب 18 قدمًا في خمس ثوانٍ فقط.

ويقول الفريق القائم على الدراسة، من جامعة نيقوسيا في قبرص، إن النتائج تظهر أن المبادئ التوجيهية لمسافة الأمان قد لا تفعل الكثير لمنعنا من التقاط COVID-19 ، المرض الفتاك الذي يسببه الفيروس. 

وبحث الفريق كيفية انتقال اللعاب عبر الهواء في الدراسة التي نشرت في مجلة Physics of Fluid ، وابتكر الباحثون محاكاة حاسوبية تبحث في كيفية تحرك كل قطرة لعاب ، كبيرة وصغيرة ، في الهواء بعد أن يسعل الشخص. 

واكتشف الباحثون أنه يتم خروج حوالي 3،000 قطرة من السعال الفردي ، والكثير منها مشتت في اتجاهات مختلفة ، أما في العطس يخرج من الشخص 40.000 قطرة .

ويمكن أن تؤثر العديد من العوامل على كيفية انتقال القطرات عبر الهواء ، بما في ذلك حجم القطرات وعددها والرطوبة وكيف تتبخر القطيرات - وقد تم أخذها في الاعتبار في النموذج.

وأظهرت النتائج أنه حتى في أقل نسيم يبلغ 2 ميل في الساعة (أو 4 كم / ساعة) ، يمكن أن ينتقل اللعاب 18 قدمًا في خمس ثوانٍ.
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