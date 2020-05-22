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مرأة

أبرزها ممارسة الرياضة .. نصائح مهمة لتقوية المناعة لمواجهة كورونا

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:04 ص
نصائح مهمة لتقوية
نصائح مهمة لتقوية المناعة لمواجهة كورونا
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هاجر هانئ
شهدت الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا فى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويعتير كورونا من الفيروسات التى تهاجم جهاز المناعة ويستهدف الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

وتقدم جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح الضرورية التي تساعد على تقوية جهاز المناعة ومواجهة فيروس كورونا أبرزها ...

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- يجب وضع خطة تغذية علاجيه كامله ونظام غذائي صحي
- إجراء تحاليل شامله والاهتمام  بتناول الفيتامينات 
- الحصول على الفيتامينات من خلال تناول الأطعمة الصحية في النظام الغذائي 
-فيتامين A : يوجد فى الجزر و القرع و الفلفل و المشمش و المانجو و الافوكادو
-فيتامين D : التعرض للشمس ربع ساعه يوميا و تناول  البيض و القشطه و الزبده و اللبن
-فيتامين E : مضاد الأكسدة القوى و يوجد فى الزيوت و الحبوب و الفول و الافوكادو
-فيتامين C: الجوافه و الكيوى و الحمضيات و الفلفل الحراق و التوت والجريب فروت و الفراوله .
-فيتامين B12 : موجود فى اللحوم والاسماك و المحار و الدواجن و الحليب
- لابد من ممارسة الرياضه مع النظام الغذائى محسوب السعرات فكل هذه النصائح تقوى جهاز المناعة  

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