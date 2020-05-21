عصائر بعد الفطار.. 3 مشروبات تقوي المناعة

مع ارتفاع درجات الحرارة، يلجأ الجميع لتناول المشروبات الغازية والمياه المثلجة بمجرد الإفطار فورًا، ويحتاج الجسم إلى مشروبات طبيعية لترطيب الجسم وتعويض نقص السوائل خلال فترة الصيام.
نصح موقع healthline بـ 3 مشروبات تقوي المناعة، ومتوفرة في كل منزل يفضل تناولها بعد الإفطار ..
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1- الشاي الأخضر: فقد وجد العلماء أن الشاي الأخضر يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة ويحمي من ردود الفعل تجاه الطعام والشراب والمعروفة باسم حساسية الطعام.
2-عصير الطماطم: يحتوي على مادة ليكوبين تعمل كمضاد قوي للأكسدة، كما أنها تعزز المناعة بشكل فعال وسريع إذا تم تناولها بشكل يومي سواء للكبار أو الأطفال الذين يعانون من فقر الدم.
3- عصير الليمون بالنعناع: وهو رخيص ومتوفر في كل بيت ، ويعتبر الليمون من الحميات وبه نسبة عالية من فيتامين سي الذي يقوي المناعة ومفيد لنزلات البرد والإنفلونزا.