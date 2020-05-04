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مرأة

أبرزها تقوية المناعة.. 10 فوائد لتناول فيتامين د

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد فيتامين " د" من الفيتامينات المهمة التي يتاجها الجسم والتي يمكن الحصول عليه من الشمس، وأكدت الدراسات أن فيتامين "د له فوائد عديدة عند وجود نقص كبير به فإنه يؤدي للكساح بالأطفال ولين العظام في البالغين. 

فوائد فيتامين D (د):
* يمنع فيتامين د الإصابة بهشاشة العظام :
يساعد فيتامين د في منع حدوث هشاشة العظام ، حيث أن له تأثير طويل المدي في الجسم ويقلل من إمتصاص الكالسيوم.
* يمنع فيتامين د حدوث تسمم الحمل :
يرتبط نقص فيتامين د أحيانًا بالإصابة بتسمم الحمل والذي يحدث أثناء فترة الحمل ويتم إفراز البروتين في البول . وقد يؤدي إلي إرتفاع ضغط الدم وتفعيل تسمم الحمل والذي يؤدي إلي وفاة الجنين .
* يساعد فيتامين د في علاج السرطان :
بالرغم من أن هذه النقطة لا تزال تحتاج إلي المزيد من التجارب العملية إلا أن الدرسات الأولية أثبت أن فيتامين د يمنع نمو الخلايا السرطانية مثل سرطان الثدي أو سرطان القولون أو سرطان البروستاتا.
* يحافظ فيتامين د علي صحة العقل :
يوجد في الدماغ العديد من مستقبلات فيتامين د . وأظهرت الدراسات أنه يساعد في الحفاظ علي صحة العقل .
* يقلل فيتامين د من الإصابة بمرض الزهايمر :
مع التقدم في العمر قد تقل كمية فيتامين د . وقد أظهرت دراسة أن نقص فيتامين د قد يؤدي إلي زيادة فرص الإصابة بالإكتئاب ومرض الزهايمر لدي الكبار في السن .
كما انه يعمل علي تقوية المناعة  والذي يمكن ان يكون سببا في الوقاية من فيروس كورونا
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