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احذر.. 6 أعراض تنذرك بنقص فيتامين د بالجسم

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:30 ص
اعراض نقص فيتامين
اعراض نقص فيتامين د
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رشا عوني
يعتبر فيتامين د من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم سواء الأطفال أو الكبار، والذي تعد آشعة الشمس هي المصدر الرئيسي للحصول على فيتامين د الذي يعزز صحة العظام، ويساعد الجسم على امتصاص المعادن بشكل صحيح كما يساعد في عملية نمو الخلايا. 
كيف تكتشف حاجة جسمك لفيتامين د ؟ 

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بحسب موقع healthline ، فإن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د تظهر عليهم بعض الأعراض، وهي :  

1- الشعور الدائم بالإرهاق والتعب من أي عمل بسيط

2- الشعور بألم مستمر في بعض أجزاء الجسم وخاصة القدمين والساقين

3- التهاب المفاصل

4- الشكوى المستمرة من ألام الركبتين

5- ضعف العظام

6- قد يسبب نقص فيتامين د نوبات قلبية و ارتفاع في ضغط الدم . 
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