احذر.. 6 أعراض تنذرك بنقص فيتامين د بالجسم

يعتبر فيتامين د من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم سواء الأطفال أو الكبار، والذي تعد آشعة الشمس هي المصدر الرئيسي للحصول على فيتامين د الذي يعزز صحة العظام، ويساعد الجسم على امتصاص المعادن بشكل صحيح كما يساعد في عملية نمو الخلايا.
كيف تكتشف حاجة جسمك لفيتامين د ؟
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بحسب موقع healthline ، فإن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د تظهر عليهم بعض الأعراض، وهي :
1- الشعور الدائم بالإرهاق والتعب من أي عمل بسيط
2- الشعور بألم مستمر في بعض أجزاء الجسم وخاصة القدمين والساقين
3- التهاب المفاصل
4- الشكوى المستمرة من ألام الركبتين
5- ضعف العظام
6- قد يسبب نقص فيتامين د نوبات قلبية و ارتفاع في ضغط الدم .