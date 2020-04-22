احذر.. 6 أعراض تنذرك بنقص فيتامين د بالجسم

يعتبر

من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم سواء الأطفال أو الكبار، والذي تعد آشعة الشمس هي المصدر الرئيسي للحصول على

الذي يعزز صحة العظام، ويساعد الجسم على امتصاص المعادن بشكل صحيح كما يساعد في عملية نمو الخلايا.