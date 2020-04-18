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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن شرب القهوة؟

السبت 18/أبريل/2020 - 09:00 م
القهوة
القهوة
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رشا عوني
التخلي عن فنجان القهوة اللذيذ في الصباح أمر صعب ، حيث اعتاد الكثير على تناول القهوة بشكل يومي نظرا لأنها تنشط الجسم والدماغ وتجدد الطاقة . 

نشر موقع bright side تقريرًا يكشف عن كيفية تفاعل الجسم مع تقليل استهلاك الكافيين ، فتبدأ بعض التغييرات تطرأ على الشخص ومنها : 

1-يتغير وزن الجسم ، وقد يزيد وزنك لان القهوة تعمل على حرق الدهون أسرع 

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2- صعوبة التركيز في البداية ، لأن القهوة تحفز إفراز الدوبامين والأدرينالين مما يعزز نشاط الدماغ

3- الشعور برعشة اليد ، وذلك لأن الكافيين الذي كنت تتناوله يعد مصدر قوي لتحفيز الجهاز العصبي، وعند انقطاعه سيؤثر ذلك على الجهاز العصبي وقد تشعر برعشة في اليدين ، لكنها تنتهي بعد 9 أيام من أخر فنجان قهوة تناولته ، وذلك بحسب موقع برايد سايت . 

4- الشعور بالقلق والتوتر المستمر بسبب اختلال التوازن الكيميائي في الدماغ بسبب نقص إمدادات الكافيين 

5- الصداع المستمر و هو أكثر الآثار الجانبية شيوعًا للحرمان من الكافيين ، و يحدث هذا بسبب انفتاح الأوعية الدموية ، وبالتالي تعزيز الدورة الدموية في الدماغ، وبمجرد أن يتكيف الجسم مع زيادة تدفق الدم ، سوف يتلاشى الصداع في نهاية المطاف. 
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