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احذر .. 5 علامات تخبرك بضرورة تقليل شرب القهوة

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:39 م
صدى البلد
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رشا عوني
يعتبر فنجان القهوة مشروبا يوميا لا غنى عنه خاصة في الصباح، لكن البعض يستهلكون كميات كبيرة من الكافيين على مدار اليوم. ورغم أن القهوة لها فوائد صحية عديدة الا أن الإفراط في تناولها يسبب مشاكل صحية عديدة ويتطلب تقليل استهلاك الكافيين لمنع ضرر الجسم. 


كيف تكتشف ضرورة تقليل استهلاك القهوة ؟ 
هناك بعض العلامات التي يخبرك بها جسدك تنذرك بضرورة تقليل استهلاك القهوة بحسب موقع brightside وهي : 


١- تفقد القهوة تأثيرها عليك
القهوة تحفز الجهاز العصبي بسبب محتواها من الكافيين، لكنها أيضًا تحتوي على عنصر كيميائي اسمه الأدينوزين، يزداد هذا العنصر بالجسم ثم ينخفض ، وأكدت الدراسات أن شرب القهوة أكثر من اللازم يجعلك تشعر بالتعب والنعاس رغم أنها من المفترض أن تبقيك مستيقظًا، فلا يصبح لها تأثير.


٢ - تسبب مشاكل في المعدة

القهوة عادة ما تكون ملينة للمعدة، لكن الإفراط في تناول القهوة يجعل البراز رخوا وقد يصل لمرحلة الإسهال. 


 ٣- زيادة ضربات القلب

قد تتسبب القهوة في ارتفاع ضغط الدم وزيادة ضربات القلب، لذا إذا شعرت بأي تعب بعد شرب القهوة عليك التقليل منها.

٤- التوتر الشديد

الكافيين في القهوة يزيد من اليقظة، لكن عند تناول جرعات كبيرة من القهوة يوميًا يمكن أن يؤدي إلى القلق والعصبية؛ لأنها تطلق الأدرينالين في الجسم مما يؤثر على سلوكك، فإذا لاحظت أنك تشعر بالتوتر الشديد، فيجب أن تتحكم في استهلاك الكافيين.


٥- الأرق وصعوبة النوم

القهوة تجعلك مستيقظا خاصة عند تناولها مساءً وقبل النوم بوقت قصير، فتؤثر على النوم وتصيبك بالأرق، وأظهر الباحثون أن تناول كميات كبيرة من القهوة يمكن أن يزيد من الوقت الذي تحتاجه لتغفو.

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