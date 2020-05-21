أبرزها تقوية المناعة.. فوائد تناول مزيج الثوم والجنزبيل

فوائد كثيرة لمزيج الثوم والزنجبيل الذي يعد دواء لمجموعة متنوعة من الأمراض مثل نزلات البرد والتهاب الحلق وعلاج التهابات الجهاز التنفسي الحادة المختلفة والعديد من المشاكل الصحية الأخرى بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للميكروبات والمضادة للالتهابات





1. محاربة العدوى ..





الزنجبيل و الثوم والعسل بخليط الماء الدافئ مفيد لعلاج الالتهابات و نزلات البرد والإنفلونزا والأمراض المعدية المختلفة





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2. يحد من نزلات البرد والانفلونزا





غنى مزيج الثوم والجنزبيل والعسل بالعديد من مضادات الكسدة يساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا





3. هضم أفضل





تناول ملعقة من مزيج الثوم والعسل والجنزبيل يساعد على هصم أضل ومحاربة عسر الهضم







4. انقاص الوزن



يساعد تناول مزيج الجنزبيل والثوم على حرق الدهون وتعزيز التمثيل الغذائى وسرعه إنقاص الوزن





5. تخفيف أعراض الربو

أظهرت الدراسات أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الربو عن طريق فتح ممرات الهوائية والحد من التهاب مجرى الهواء





6. يعزز المناعة



