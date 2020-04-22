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مرأة

لا يقتل كورونا.. اعرف أضرار تناول الثوم بكثرة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:30 ص
اضرار الثوم
اضرار الثوم
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رشا عوني
منذ تفشي فيروس كورونا ويحرص الكثير على تناول الثوم بشكل يومي كمطهر قوي للجسم وله قدرة هائلة على قتل الميكروبات والفيروسات التي قد يتعرض لها الإنسان ، لكنه بالطبع لا يكفي لقتل فيروس كورونا ، لكنه بشكل عام صحي عند الاعتدال في تناوله ، أما الإفراط في تناول الثوم يسبب مشاكل صحية أخرى عديدة .
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أكد موقع healthline أن اضرار الثوم عند الافراط في تناوله ، قد تكون أكثر من فوائده ، لذا قبل أن تقوم بتناول الثوم يوميا ، اليك أبرز أضرار الثوم


١- يسبب رائحة كريهة بالفم :
تناول الثوم يترك آثاره على رائحة الفم، وهو أمر مزعج ويسبب الوقوع في مواقف محرجة، وتظل رائحة الثوم لفترة طويلة في الفم حتى بعد غسل الأسنان بالمعجون.

 ٢-يسبب الصداع النصفي :
تناول الثوم بشكله الطبيعي الخام يحفز بعض الإشارات العصبية وتندفع الي الغشاء الذي يغطي المخ ويسبب الصداع النصفي.

٣- يؤذي الكبد:
يسبب الإفراط في تناول الثوم إلى تسمم الكبد إذا تم استهلاكه بكمية كبيرة، وذلك بحسب دراسة هندية أجريت عن الثوم.


٤-يسبب رائحة كريهة بالجسم :
أثبتت بعض الأبحاث أن النظافة الشخصية قد تتأثر ايضا بتناول الثوم الذي يجعل الجسم يصدر روائح غير مستحبة.


٥-نزيف الدم :
أثبتت بعض الأبحاث أن الثوم يكون سببا في زيادة نزيف الدم وأنه يجب ألا يتم تناوله مع بعض الأدوية  مثل الوارفارين ، كلوبيدوقرل ، والأسبرين.

٦-يسبب الاسهال :
تناول الثوم على معدة فارغة يمكن أن يسبب أيضا الإسهال ،وذكرت بعض الأبحاث أن الثوم غذاء غازيًا وبالتالي قد يؤدي إلى حدوث الإسهال .

٧- القىء والغثيان وحرقة المعدة:

وفقًا لتقرير نشره المعهد الوطني للسرطان ، فإن تناول الثوم الطازج أو المستخلصات أو الزيت الموجود به على معدة فارغة قد يسبب الغثيان والقيء وحرقة المعدة ويسبب ارتجاع المرىء.


٨- يسبب التعرق المفرط :
أثبتت دراسة هندية أجريت حول اضرار تناول الثوم، وكشفت النتائج عن أن الثوم يحفز عرق الجسم ويزيد نسبته.
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