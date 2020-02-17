هل الثوم يحمي من كورونا ؟ الصحة العالمية تجيب





البعض فكر في استخدام الثوم كوسيلة لـ الوقاية من فيروس كورونا باعتبار الثوم مضاد قوي ضد الفيروسات و البيكتريا، وينصح به الأطباء للقضاء على نزلات البرد ، حيث أن تناول فص ثوم قادر على تقوية مناعة الجسم وقتل البيكتريا وتقليل حدة نزلات البرد والأنفلونزا.





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مع كل فوائد الثوم، فهل هو قادر على الوقاية من فيروس كورونا ؟

في تقرير نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية ، أكدت منظمة الصحة العالمية أن الثوم وحده غير قادر على حمايتك من فيروس كورونا الجديد ، وأكدت أنه على الرغم من أن الثوم غذاء صحي قد يحتوي على بعض الخصائص المضادة للميكروبات إلا أنه وحده غير كافي للقضاء على فيروس كورونا .





ومنذ بدء انتشار فيروس كورونا ، اقترح البعض على وسائل التواصل الإجتماعي تناول الثوم كوسيلة منزلية مضادة لـ الفيروسات ومدى قدرته على الوقاية من فيروس كورونا ، عن طريق تناول فص ثوم أو تناول ماء الثوم المغلي.



