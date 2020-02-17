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مرأة

هل الثوم يحمي من كورونا ؟ الصحة العالمية تجيب

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:01 م
فوائد تناول الثوم
فوائد تناول الثوم
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رشا عوني
يسعى الكثير لاتباع بعض الطرق من أجل الوقاية من فيروس كورونا الذي انتشر في العديد من الدول، وظهر مؤخرًا في مصر بعد إصابة أجنبي، وحذرت منظمة الصحة العالمية من مجموعة من العادات التي قد يعتقد البعض أنها يمكن أن تحمي من فيروس كورونا ، مثل استخدام مجفف الأيدي المتواجد في الحمامات بالمطاعم و المولات . 

البعض فكر في استخدام الثوم كوسيلة لـ الوقاية من فيروس كورونا باعتبار الثوم مضاد قوي ضد الفيروسات و البيكتريا، وينصح به الأطباء للقضاء على نزلات البرد ، حيث أن تناول فص ثوم قادر على تقوية مناعة الجسم وقتل البيكتريا وتقليل حدة نزلات البرد والأنفلونزا. 

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مع كل فوائد الثوم، فهل هو قادر على الوقاية من فيروس كورونا ؟ 
في تقرير نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية ، أكدت منظمة الصحة العالمية أن الثوم وحده غير قادر على حمايتك من فيروس كورونا الجديد ، وأكدت أنه على الرغم من أن الثوم غذاء صحي قد يحتوي على بعض الخصائص المضادة للميكروبات إلا أنه وحده غير كافي للقضاء على فيروس كورونا . 

ومنذ بدء انتشار فيروس كورونا ، اقترح البعض على وسائل التواصل الإجتماعي تناول الثوم كوسيلة منزلية مضادة لـ الفيروسات ومدى قدرته على الوقاية من فيروس كورونا ، عن طريق تناول فص ثوم أو تناول ماء الثوم المغلي. 


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