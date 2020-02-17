الصحة العالمية: 9 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن 9 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد 19" فى إقليم شرق المتوسط 8 منهم فى الإمارات، بالإضافة إلى حالة واحدة فى مصر.





وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم الاثنين إن وزارة الصحة الإماراتية أبلغت عن شفاء 3 حالات من بين الـ 8 وتم خروجهم من المستشفى، موضحة أن الحالة المؤكدة فى مصر عديمة الأعراض وتم الكشف عنها من خلال تحري المخالطين لحالة دالة وصلت إلى القاهرة فى رحلة عمل فى الفترة بين 21 يناير الماضى و 4 فبراير الجارى إذ تأكدت إصابة الحالة بالمرض بعد عودتها ، ويتم متابعة المخالطين لها ونتائج فحصهم سلبية حتى الآن ويتم متابعتهم على مدار الساعة لمدة 14 يوما.





وأضافت أنها تنسق مع مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية في كل من الصين ومصر لدعم اجراء الاستقصاء اللازم فى مصر، لافتة إلى أنه يتبع الآن التدبير العلاجي لحالات الإصابة المؤكدة فى كل من مصر والامارات وفقا للبروتوكولات المعيارية.





ونوهت المنظمة إلى أن البلدان في الإقليم رفعت حالة التأهب والاستعداد للعمليات بهدف ضمان الكشف المبكر عن حالة الاصابة المحتملة بمرض كوفيد 19 والاستجابة السريعة لها وتم مشاركة المعلومات عن الحالات المؤكدة والمشتبه فيها فى الاقليم مع المنظمة وفقا للوائح الصحة الدولية.





وأوضحت أن الدول وضعت خططا وطنية للتأهب والاستجابة ونفذتها بهدف تفعيل الإجراءات والتدابير المشددة إلى جانب الإجراءات التشغيلية الموحدة ذات الصلة بالموضوع بالتنسيق مع المنظمة وتشمل تفعيل آليات تنسيق متعددة القطاعات وتطبيق الترصد الفعال والتحري في نقاط الدخول وتدريب مقدمي خدمات الرعاية الصحية على تتبع المخالطين وتحديد الحالات المؤكدة والحالات المشتبه فيها.





وحثت المنظمة الجمهور في الاقليم على الاطلاع على أحدث المعلومات بشأن المرض من المصادر الرئيسية مثل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية واتباع التدابير الوقائية والاحترازية الاساسية الموصى بها وتعزيزها.