مشروبات لتعزيز مناعة الجسم ومواجهة كورونا

تقول الدكتورة روهيني سومناث باتيل: "من السهل أخذ جهاز المناعة كأمر مسلم به لأنه يقوم بعمل جيد في إبعادنا عن العدوى. إذا كان لديك جهاز مناعة صحي، فعليك الاعتناء به وسيعتني بك".





وأضافت أن الإصابة بالمرض ليست مخاطرة ترغب في خوضها، ومن الأفضل دائمًا أن تكون آمنًا من أن تندم. ومع ذلك ، تجدر الإشارة أيضًا إلى أن أجسامنا لا تبني مناعة بين عشية وضحاها ؛ يحتاج المرء إلى موازنة عاداتهم الغذائية وتناول وجبات صحية مطبوخة في المنزل على مدى فترة إلى أخرى. ولكن يمكنك أيضًا دمج بعض المشروبات المعززة للمناعة في نظامك الغذائي، كما يقول الدكتور روهيني سومناث باتيل، أخصائي التغذية ، الذي يشارك خيارين. تحقق منها أدناه.













فلفل اسود

خل التفاح غير المفلتر أو عصير الليمون

الماء الفاتر

مسحوق الكركم





خطوات





أضف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود إلى الماء الفاتر. قلبيها. أضف الآن ملعقة صغيرة من خل التفاح الخام أو عصير الليمون واشرب!





فوائد حصانة الكركم





الكركم: هذا العنصر غني بالكركمين وهو أحد مضادات الأكسدة الرائعة والعامل الالتهابي. يقول الدكتور باتيل: "لا يعزز هذا عملية الهضم فحسب ، بل إنه يعمل أيضًا على عجائب بشرتك عن طريق إبطاء الشيخوخة المبكرة."





خل التفاح الخام: وهو بيت شعبي جاهز ، ومن المعروف أنه يقتل مسببات الأمراض ، وفي أوقات سابقة تم استخدامه لتطهير وعلاج عدوى الأذن والقمل والثآليل . لقد استخدمها الناس لقرون في الطبخ والطب. يذكر أخصائي التغذية أيضًا أن خل التفاح هو علاج شائع لحالات الجلد مثل الجلد الجاف والأكزيما. البشرة حمضية بشكل طبيعي. يمكن أن يساعد استخدام خل التفاح الموضعي في إعادة توازن درجة الحموضة الطبيعية للبشرة ، وتحسين حاجز البشرة الواقي. "



