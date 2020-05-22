لمرضى السكري.. نصائح للتحكم في مستويات السكر في الدم وسط الوباء

اللياقة البدنية هي حالة من الصحة والرفاهية، وبشكل أكثر تحديدًا، القدرة على أداء المهام اليومية المختلفة بكفاءة. وهذا هو السبب في أنه من الضروري أن يحافظ كل فرد على لياقته وأن يأكل بشكل صحي.





وعندما يتعلق الأمر بمرضى السكر ، فإن الحفاظ على مستويات السكر واللياقة البدنية يصبح الجانب الأكثر أهمية ، كما يقترح الدكتور برامود تريباثي ، مؤسس التحرر من مرض السكري





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يجب على مرضى السكري أن يتذكروا العناية بنظامهم الغذائي وممارسة الرياضة والصحة العقلية





هنا بعض النصائح:

تحقق من نظامك الغذائي

* الحفاظ على نظام غذائي متوازن واتباعه دينيا.

* تناول كمية محسوبة من السعرات الحرارية لتلبية متطلبات الجسم. هذا سيساعد على تحقيق وزن الجسم المثالي / المرغوب فيه.

* حاول قدر الإمكان تناول الأطعمة الغنية بالألياف (الحبوب الكاملة والبقول وجميع الخضروات الخضراء) وكذلك الخضروات والخضروات. خلال الوجبات ، تناول كمية متساوية من الحبوب ، والدال ، والخضروات المطبوخة والسلطات.

* تناول فواكه أقل.

* تناول نظام غذائي منخفض في مؤشر نسبة السكر في الدم للحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن النطاق المطلوب.

* يفضل استخدام زيت الخردل المفلتر وزيت الفول السوداني وزيت نخالة الأرز وزيت اللثة. أفضل استخدام زيت الزيتون للسلطات.

* شرب كمية كافية من الماء. 250 مل لكل 10 كجم من وزن الجسم.

* النوم قبل الساعة 11 مساءً.





يقترح الدكتور تريباثي أن مرضى السكر يجب أن يركزوا على التمارين الرياضية أكثر من التركيز على النظام الغذائي. يجب أن يفعلوا:





* مجموعة كاملة من تمارين الحركة (ROM) - تمارين الرقبة ، إمالة الرأس ، الأمام والخلف والجانبين الجانبين والرأس ، تمارين الذراعين والكوع ، التواء الورك والخصر ، حركات الساق

* كرسي سوريا ناماسكار أو سوريا ناماسكار العادية 6-12 مرات على الأقل في اليوم

* تمارين مرتكزة على كرسي (اليوغا والتمدد)

* صعود الدرج - بعد ساعتين من تناول الطعام يضبط سكر الدم بسرعة (100-300 خطوة)

* تخطي الحبال (إذا كانت الركبتان في حالة جيدة ، والوزن تحت السيطرة)

* يمكن ممارسة المشي لمدة 15-20 دقيقة كل يوم

* تمارين التنفس العميق (البراناياما)

* يجب تضمين 30 دقيقة على الأقل من التمرين في الروتين اليومي.









ماذا تفعل للحفاظ على الصحة العقلية؟

* إلى جانب النظام الغذائي وممارسة الرياضة ، فإن الصحة النفسية مهمة بنفس القدر. مع نمط الحياة الحالي ، هناك أيضًا الكثير من الإجهاد والسلبية ، ويجب على المرء توخي الحذر.





* للتخلص من الضغط المخزن والضغط المستمر على أساس يومي ، من المستحسن التأمل في الموقف الدماغي بأكمله. في هذا ، يُجبر المرء على الجلوس بطريقة معينة ، والتركيز على الذكريات السيئة ، والشعور بها في الجسم ، والعزم القوي على التخلص منها. بهذه الطريقة يبدأون في إطلاق سراحهم.





* إلى جانب التأمل الكامل في وضعية الدماغ ، هناك تأمل في التنفس وشفاء العقل والجسد ، وهي أيضًا أدوات مفيدة جدًا للتعامل مع الإجهاد والسلبية.



