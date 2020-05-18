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كيف تعمل أدوية السكر النوع الثاني؟

الإثنين 18/مايو/2020 - 10:43 م
كيف تعمل ادوية السكر
كيف تعمل ادوية السكر النوع الثاني
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اسماء محمد
توجد عدة أنواع لمرض السكر أشهرها النوعان الاول والثانى وأكثرها تأثرا بالنظام الغذائي والأدوية هو النوع الثاني حيث تساعد على التخلص من الأعراض نهائيا.


وأوضح موقع " medicinenet" أن أدوية السكر النوع الثاني تعمل داخل الجسم بطريقة معينة تساعد في تقليل نسبة السكر في الدم من خلال:

- زيادة إنتاج الأنسولين من البنكرياس .
- تقليل كمية الجلوكوز الصادرة من الكبد .
- زيادة حساسية (استجابة) الخلايا للأنسولين .
- تقليل امتصاص الكربوهيدرات من الأمعاء
- بطء إفراغ المعدة ، مما يؤخر هضم الغذاء وامتصاصها في الأمعاء الدقيقة.


يمكن لمجموعات مختلفة من الأدوية التحكم في مرض السكري. لن يستفيد كل مريض مصاب بداء السكري من النوع 2 من كل دواء ، وليس كل دواء مناسبا لكل مريض.
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