كيف تعمل أدوية السكر النوع الثاني؟

توجد عدة أنواع لمرض السكر أشهرها النوعان الاول والثانى وأكثرها تأثرا بالنظام الغذائي والأدوية هو النوع الثاني حيث تساعد على التخلص من الأعراض نهائيا.
وأوضح موقع " medicinenet" أن أدوية السكر النوع الثاني تعمل داخل الجسم بطريقة معينة تساعد في تقليل نسبة السكر في الدم من خلال:
- زيادة إنتاج الأنسولين من البنكرياس .
- تقليل كمية الجلوكوز الصادرة من الكبد .
- زيادة حساسية (استجابة) الخلايا للأنسولين .
- تقليل امتصاص الكربوهيدرات من الأمعاء
- بطء إفراغ المعدة ، مما يؤخر هضم الغذاء وامتصاصها في الأمعاء الدقيقة.
يمكن لمجموعات مختلفة من الأدوية التحكم في مرض السكري. لن يستفيد كل مريض مصاب بداء السكري من النوع 2 من كل دواء ، وليس كل دواء مناسبا لكل مريض.