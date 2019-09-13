ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كوب ماء ساخن يغنيك عن أدوية السكر

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 02:29 م
صدى البلد
ريهام قدري
بحتاج مرضي السكر إلى أدوية تعمل علي اعتدال السكر بالجسم.. قدم المعالج بالطب البديل والأعشاب محسن النادي طريقة لضبط السكر بالجسم وذلك من خلال شرب الماء الساخن والذي يجعلك تستغني عن دواء السكري.

وأكد النادي أن كوب الماء الساخن يعمل علي تنظيم السكر في الدم وهي الطريقة الطبيعية البديلة كما يعمل ذلك علي طرد السموم من الجسم.

كل ماعليك فعله هو فقط أن تغلي ماء ثم تدعه أن يفتر وتشرب كوبين على الريق

طريقة الاستعمال:
بعد ساعة ونصف تناول وجبة الفطور وبعد ساعة من تناول الفطور اشرب كوبا من الماء المغلي الفاتر
استمر على هذه الحالة طيلة النهار وقبل وبعد كل وجبة تتناول الماء وأثناء النوم اشرب كوب ماء مغلي فاتر
وستلاحظ الفرق بفترة قصيرة بأن معدل السكر عندك بات ينخفض ويتنظم وأكد النادي أن الهدف من غليان الماء هو إدخال الهيدروجين له

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاج فقر الدم.. 10 أطعمة للتخلص من الأنيميا

ترشيحاتنا

جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لدفعة 2020 .. تعرف على موعد امتحانك

موعد مباراة الزمالك ضد جينراسيون السنغالى والقنوات الناقلة

حكم الشك في انتقاض الوضوء.. أمين الفتوى يرد

تعرف على حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس مع بداية العام الدراسي

يسجل 16.60 جنيه للبيع .. سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 13-9-2019 .. فيديو

فضل يوم الجمعة ووقت قراءة سورة الكهف فيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوام رشيق.. 15 صورة تكشف إطلالات دارين حلمي خطيبة تامر عاشور

طريقة عمل صينية الرقاق الطرى.. 4 وصفات مميزة .. بالصور

بإطلالة كلاسيكية.. هند صبري تتألق بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي