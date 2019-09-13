كوب ماء ساخن يغنيك عن أدوية السكر



طريقة الاستعمال:

بعد ساعة ونصف تناول وجبة الفطور وبعد ساعة من تناول الفطور اشرب كوبا من الماء المغلي الفاتر

استمر على هذه الحالة طيلة النهار وقبل وبعد كل وجبة تتناول الماء وأثناء النوم اشرب كوب ماء مغلي فاتر

وستلاحظ الفرق بفترة قصيرة بأن معدل السكر عندك بات ينخفض ويتنظم وأكد النادي أن الهدف من غليان الماء هو إدخال الهيدروجين له

بحتاج مرضي السكر إلى أدوية تعمل علي اعتدال السكر بالجسم.. قدم المعالج بالطب البديل والأعشاب محسن النادي طريقة لضبط السكر بالجسم وذلك من خلال شرب الماء الساخن والذي يجعلك تستغني عن دواء السكري.وأكد النادي أن كوب الماء الساخن يعمل علي تنظيم السكر في الدم وهي الطريقة الطبيعية البديلة كما يعمل ذلك علي طرد السموم من الجسم.كل ماعليك فعله هو فقط أن تغلي ماء ثم تدعه أن يفتر وتشرب كوبين على الريق