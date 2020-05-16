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أعراض مرض السكري.. النوع الأول والثاني والعامة

السبت 16/مايو/2020 - 06:38 م
اسماء محمد
يلعب الاكتشاف المبكر لمرض السكرى دورا كبيرا في الوقاية من المضاعفات الخطيرة المعروفة للمرض، ومنع تدهور الحالة، وذلك من خلال معرفة اعراض السكرى.

ويوجد نوعان رئيسيان لمرض السكرى ، الاول؛ وهو الذى يولد به الانسان، والثاني الذي يصاب به بعد مرور عدة سنين من الولادة ، وتختلف اعراض مرض السكري حسب نوعه.


وعرض موقع " healthline" اعراض مرض السكرى العامة كما أوضح اعراض النوع الأول والنوع الثاني.

اعراض مرض السكرى العامة:

زيادة الجوع ، وزيادة العطش ، وفقدان الوزن، وكثرة التبول، رؤية ضبابية، والتعب الشديد، والقروح التي لا تلتئم،وانخفاض في الدافع الجنسي وضعف الانتصاب (ED) وضعف قوة العضلات لدى الرجال، و التهابات المسالك البولية وعدوى الخميرة والجلد الجاف والمسبب للحكة لدى النساء.

أعراض مرض السكري النوع الأول:

الجوع الشديد، وزيادة العطش، فقدان الوزن غير المقصود، وكثرة التبول، ورؤية ضبابية، والتعب، وقد يؤدي إلى تغيرات في المزاج.

أعراض داء السكري من النوع الثاني :

زيادة الجوع، وزيادة العطش، وزيادة التبول، ورؤية ضبابية، والتعب، وتقرحات بطيئة الشفاء، وقد يسبب عدوى متكررة لأن مستويات الجلوكوز المرتفعة تجعل من الصعب على الجسم الشفاء.
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