أعراض مرض السكري.. النوع الأول والثاني والعامة

يلعب الاكتشاف المبكر لمرض السكرى دورا كبيرا في الوقاية من المضاعفات الخطيرة المعروفة للمرض، ومنع تدهور الحالة، وذلك من خلال معرفة اعراض السكرى.
ويوجد نوعان رئيسيان لمرض السكرى ، الاول؛ وهو الذى يولد به الانسان، والثاني الذي يصاب به بعد مرور عدة سنين من الولادة ، وتختلف اعراض مرض السكري حسب نوعه.
وعرض موقع " healthline" اعراض مرض السكرى العامة كما أوضح اعراض النوع الأول والنوع الثاني.
اعراض مرض السكرى العامة:
زيادة الجوع ، وزيادة العطش ، وفقدان الوزن، وكثرة التبول، رؤية ضبابية، والتعب الشديد، والقروح التي لا تلتئم،وانخفاض في الدافع الجنسي وضعف الانتصاب (ED) وضعف قوة العضلات لدى الرجال، و التهابات المسالك البولية وعدوى الخميرة والجلد الجاف والمسبب للحكة لدى النساء.
أعراض مرض السكري النوع الأول:
الجوع الشديد، وزيادة العطش، فقدان الوزن غير المقصود، وكثرة التبول، ورؤية ضبابية، والتعب، وقد يؤدي إلى تغيرات في المزاج.
أعراض داء السكري من النوع الثاني :
زيادة الجوع، وزيادة العطش، وزيادة التبول، ورؤية ضبابية، والتعب، وتقرحات بطيئة الشفاء، وقد يسبب عدوى متكررة لأن مستويات الجلوكوز المرتفعة تجعل من الصعب على الجسم الشفاء.