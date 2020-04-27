لمرضى السكرى.. اتبع هذه النصائح للحفاظ على الصحة والوزن خلال شهر رمضان

يعانى مرضى السكر بسبب العديد من الأضطرابات خلال الصيام فى شهر رمضان، ولذلك يفضل أن يتبعوا بعض النصائح للحفاظ على مستوى السكر فى الدم.





وكشفًا عن ما قدهمه موقع "boldsky" إليكم أهم النصائح التى يفضل أتباعها خلال شهر رمضان.





- يفضل أن يقوموا مرضى السكر بتقسيم الوجبات على فترات لتجنب زيادة نسبة السكر فى الدم.





- يجب تجنب تناول الحلويات التى تحتوى على سعرات حرارية عالية بعد الإفطار





- يفضل شرب كميات كبيرة من المياه لتعويض السوائل الهامة التى فقدها الجسم.





- يجب توافر جميع العناصر الغذائية خلال وجبة السحور، لتوفير الأحتياجات الصحية للجسم.





- تناول وجبة خفيفة بين الإفطار والسحور ويفضل ان تكون حبة واحدة من الفاكهة الطازجة أو بعض الخضروات الطازجة كالجزر أو الخيار أو بعض المكسرات لأمداد الجسم بما يحتاجه من الطاقة



