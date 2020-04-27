AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لمرضى السكرى.. اتبع هذه النصائح للحفاظ على الصحة والوزن خلال شهر رمضان

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:40 ص
نصائح مرضى السكرى
نصائح مرضى السكرى
Advertisements
نهى هجرس
يعانى مرضى السكر بسبب العديد من الأضطرابات خلال الصيام فى شهر رمضان، ولذلك يفضل أن يتبعوا بعض النصائح للحفاظ على مستوى السكر فى الدم.

وكشفًا عن ما قدهمه موقع "boldsky" إليكم أهم النصائح التى يفضل أتباعها خلال شهر رمضان.

- يفضل أن يقوموا مرضى السكر بتقسيم الوجبات على فترات لتجنب زيادة نسبة السكر فى الدم.

- يجب تجنب تناول الحلويات التى تحتوى على سعرات حرارية عالية بعد الإفطار

- يفضل شرب كميات كبيرة من المياه لتعويض السوائل الهامة التى فقدها الجسم.

- يجب توافر جميع العناصر الغذائية خلال وجبة السحور، لتوفير الأحتياجات الصحية للجسم.

- تناول وجبة خفيفة بين الإفطار والسحور ويفضل ان تكون حبة واحدة من الفاكهة الطازجة أو بعض الخضروات الطازجة كالجزر أو الخيار أو بعض المكسرات لأمداد الجسم بما يحتاجه من الطاقة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل الصوم.. المبادئ العشرة للتغذية الصحية في رمضان

الصحة العالمية توجه نصائح لصيام رمضان بشكل آمن في ظل تفشي كورونا

عشان صحتك.. أهم النصائح للحفاظ على الوزن في شهر رمضان

لصحة أفضل.. جمال شعبان يكشف الممنوعين من تناول العرقسوس.. أهم النصائح للحفاظ على الوزن في شهر رمضان .. فوائد الياميش الصحية

ترشيحاتنا

بسبب أكرم توفيق.. مجدي عبد الغني يوجه رسالة لـ فايلر.. فيديو

أحسن راجل في الدنيا.. ياسمين عبد العزيز تعلق على رسالة أحمد العوضي الرومانسية

أنا ناجح بيكي وليكي يا حتة مني.. رسالة رومانسية من أحمد العوضي لـ ياسمين عبد العزيز

تداول صور البطل الشهيد أحمد منسي في دورة عسكرية بـ أمريكا

بـ المموه.. زوجة رامى جمال تخطف الأنظار برفقته

لفتة إنسانية من أطباء العزل بمستشفى كفر الدوار مع الأطفال المصابين بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكرى.. اتبع هذه النصائح للحفاظ على الصحة والوزن خلال شهر رمضان

وادي غول بسلطنة عمان.. أقرب إلى الجنّة على الأرض

خطيرة جدا.. تعرف على أضرار تخزين الأطعمة المطهية فى الفريزر