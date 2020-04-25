منها مرضى السكر والضغط.. متى تأخذ هذه الأدوية في رمضان؟

في شهر رمضان يتم اختلاف في مواعيد الادوية خاصة لمرضى السكر والضغط ومن لدية نقص في فيتامين د، وكشفت دكتور سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية، عن مواغيد تناول الادوية في شهر مضان.
- بعض أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم
تحتوي على مدرات البول وتمنع امتصاص الصوديوم يؤدي ذلك الى تخلص الجسم من الصوديوم والماء بكميات زائدة في البول مما يرفع من خطر الجفاف خلال صيام شهر رمضان لذلك ينصح اخذها بعد الإفطار او بعد ساعتين من تناول وجبة الإفطار مع الإكثار من شرب السوائل.
- أدوية الكوليسترول
في شهر رمضان المبارك أدوية علاج ارتفاع الكوليسترول مثل ليبتور (Lipitor) كريستور (Crestor) من الممكن اخذها في أي وقت بعد تناول وجبة الإفطار
دواء الغدة الدرقية: الثيروكسين
- بإمكانك اخذ الحبة على الافطار والانتظار نصف ساعة لتناول الطعام.
- او على السحور
نقوم بتقديم موعد تناول السحور .. وننتظر ساعتين ثم نأخذ حبة الثيروكسين . بعد السحور بساعتين
- و لا تتناول اي شيء قبل السحور بساعتين ثم تأخذ الحبة و تنتظر بين نصف ساعه للساعه ثم تتسحر
أدوية السكري : القلوكوفاج
خلال شهر رمضان لا تحتاج أي تعديل في جرعة العلاج
- من يأخذ حبة من القلوكوفاج يفضل اخذ الحبة مع وجبة الإفطار
- ومن يأخذ حبتين في اليوم يفضل أخذ حبة مع وجبة الإفطار والحبة الثانية مع وجبة السحور
- ومن يأخذ القلوكوفاج طويل المفعول يجب اخذ الحبة مع وجبة الإفطار
وأجابت استشاري التغذية عن سؤال متى أتناول فيتامين د في رمضان؟
بعد وجبة الإفطار فهو أحد الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون , لذلك فمن الأفضل تناوله بعد الوجبات الأساسية الكبيرة لامتصاص هذا الفيتامين .
- بعض أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم
تحتوي على مدرات البول وتمنع امتصاص الصوديوم يؤدي ذلك الى تخلص الجسم من الصوديوم والماء بكميات زائدة في البول مما يرفع من خطر الجفاف خلال صيام شهر رمضان لذلك ينصح اخذها بعد الإفطار او بعد ساعتين من تناول وجبة الإفطار مع الإكثار من شرب السوائل.
- أدوية الكوليسترول
في شهر رمضان المبارك أدوية علاج ارتفاع الكوليسترول مثل ليبتور (Lipitor) كريستور (Crestor) من الممكن اخذها في أي وقت بعد تناول وجبة الإفطار
دواء الغدة الدرقية: الثيروكسين
- بإمكانك اخذ الحبة على الافطار والانتظار نصف ساعة لتناول الطعام.
- او على السحور
نقوم بتقديم موعد تناول السحور .. وننتظر ساعتين ثم نأخذ حبة الثيروكسين . بعد السحور بساعتين
- و لا تتناول اي شيء قبل السحور بساعتين ثم تأخذ الحبة و تنتظر بين نصف ساعه للساعه ثم تتسحر
أدوية السكري : القلوكوفاج
خلال شهر رمضان لا تحتاج أي تعديل في جرعة العلاج
- من يأخذ حبة من القلوكوفاج يفضل اخذ الحبة مع وجبة الإفطار
- ومن يأخذ حبتين في اليوم يفضل أخذ حبة مع وجبة الإفطار والحبة الثانية مع وجبة السحور
- ومن يأخذ القلوكوفاج طويل المفعول يجب اخذ الحبة مع وجبة الإفطار
وأجابت استشاري التغذية عن سؤال متى أتناول فيتامين د في رمضان؟
بعد وجبة الإفطار فهو أحد الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون , لذلك فمن الأفضل تناوله بعد الوجبات الأساسية الكبيرة لامتصاص هذا الفيتامين .