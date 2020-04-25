منها مرضى السكر والضغط.. متى تأخذ هذه الأدوية في رمضان؟



‏- بعض أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم



- أدوية الكوليسترول





دواء الغدة الدرقية: الثيروكسين



- او على السحور

نقوم بتقديم موعد تناول السحور .. وننتظر ساعتين ثم نأخذ حبة الثيروكسين . بعد السحور بساعتين



- و لا تتناول اي شيء قبل السحور بساعتين ثم تأخذ الحبة و تنتظر بين نصف ساعه للساعه ثم تتسحر





أدوية السكري : القلوكوفاج

خلال شهر رمضان لا تحتاج أي تعديل في جرعة العلاج

- من يأخذ حبة من القلوكوفاج يفضل اخذ الحبة مع وجبة الإفطار

- ومن يأخذ حبتين في اليوم يفضل أخذ حبة مع وجبة الإفطار والحبة الثانية مع وجبة السحور

- ومن يأخذ القلوكوفاج طويل المفعول يجب اخذ الحبة مع وجبة الإفطار





وأجابت استشاري التغذية عن سؤال متى أتناول فيتامين د في رمضان؟

بعد وجبة الإفطار فهو أحد الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون , لذلك فمن الأفضل تناوله بعد الوجبات الأساسية الكبيرة لامتصاص هذا الفيتامين .

