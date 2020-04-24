حكاية أكلة.. الكنافة من علاج لـ والي الشام إلى طبق حلوى في رمضان

مع بدء صباح جديد يقف رجلًا على أحد القطع الخشبية متكئًا على صاج مرتفع، يبدأ في تحضير

بالسمن والسكر ويتركها جانبًا، ويقوم بجلب الأقماع التي يتسلل منها العجين على الصاج المسطح الساخن عن طريقة النيران من أسفل أو الفحم والحطب، ثم تبدأ العجين تأخذ شكل الصاج الدائري، ويقوم صانع

بجمع خيوط العجين التي تكونت أمامه بشكل يدوي، ثم يتوافد عليه المارة لشراء

وتجهيزها في المنزل.

العجين الممزوج