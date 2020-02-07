زى المحلات.. طريقة عمل الكنافة الشعر بطريقة سهلة

تعد الكنافة من أشهى الحلويات الشرقية التي تتسم بطعم مميزة، ولذيذ، وقد قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك طريقة مبتكرة لعمل الكنافة الشعر في البيت، وبطعم منافس للكنافة في المحلات.

وقت التحضير: 20 دقيقة

وقت الطبخ: 40 دقيقة

تكفي: لـ 7 اشخاص





ويمكن تحضير الكنافة في المنزل بطريقة المحلات، بل وبطريقة أخف وأحلى، وذلك باستخدام طريقة بسيطة، وغير مكلفة، ومناسبة للحفلات والمناسبات البسيطة، وإليكم الوصفة بالتفصيل..



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طريقة تحضير الكنافة الشعر

مقادير الكنافة الشعر:

كيلو كنافة شعر

(الحشوة)

نصف كيلو بندق مجروش خشن

٣ م ك سكر

٢ م ك ماء

نصف كيلو سمن بلدى سايحة.





(السيرب)

٤ كوب سكر

٣ كوب ماء

ليمونه

٢ باكت فانيليا





طريقة تحضير الكنافة الشعر:





1- نضع البندق مع السكر مع الماء و نخلطهم جيدًا.

2- ناخذ الكنافه الشعر، و نفردها و نضع بداخلها الحشوة، و نبدأ بلفها بشكل حلزوني حتى ننتهي من الصينية.

3- نضع عليها السمن البلدي الساخن.

4- ندخلها فرن ساخن علي درجة حرارة ١٨٠ حتى تأخذ اللون الذهبي.

5- نخرجها ساخنة، و نضع عليها الشربات وهو ساخن.





طريقة تحضير شربات الكنافة الشعر:





في حله نضع السكر مع الماء، ونتركهم حتى يغلوا و نضيف الفانيليا و عصرة الليمون.