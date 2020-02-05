نأكلها ولا بلاش.. هل تعتبر اللحوم الحمراء مصدر خطر على صحتنا؟

تعتبر اللحوم هي مصدر جيد للبروتين والفيتامينات والمعادن في النظام الغذائي، ولكن تنصح وزارة الصحة العالمية بأننا لا يجب أن نأكل أكثر من 70 جم من اللحوم الحمراء المطبوخة، والمصنعة يوميًا، وهو متوسط ​​الاستهلاك اليومي في المملكة المتحدة.





ويرجع ذلك أساسًا إلى الإكثار من تناول اللحوم الحمراء له صلة بالاصابة بـ سرطان الأمعاء، ومن أكثر أنواع اللحوم الحمراء المتداولة بيننا اللحم البقري والضأن ، واللحوم المصنعة ، مثل الهوت دوج، والبرجر، والسوسيس، والبسطرمة.





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وأفادت الدراسات، إلى أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء والمعالجة ربما يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء لذا يجب تناولها بمقدار ضئيل بالاضافة الى انه لا يجب تناولها لأكثر من مرتين أسبوعيا.





وينصح المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان بعدم تناول أكثر من ثلاثة أجزاء من اللحوم الحمراء أسبوعيًا، وتجنب اللحوم المصنعة، والتي تزيد مخاطرها عن اللحم المطبوخ.





وغالبًا ما تحتوي اللحوم المصنعة، مثل: الهوت دوج والبيف، واللانشون، على مواد حافظة أساسها النيتروجين، وهي مواد تستخدم للمحافظة على اللحوم المصنعة لفترات طويلة، دون ان تفسد.





وتم ربط العديد من الدراسات الاخرى هذه المواد الحافظة على اللحوم المصنعة والاصابة بسرطان الأمعاء والمعدة ،حيث أنها تؤثر على بكتيريا الأمعاء النافعة، و إفراز مواد كيميائية تسمى مركبات N-nitroso.





وتساهم المركبات في تلف الحمض النووي للخلايا التي تبطن الجهاز الهضمي لدينا ، والتي يمكن أن تسبب السرطان، وقد يتفاعل جسمنا أيضًا مع هذا الضرر عن طريق جعل الخلايا تنقسم بسرعة أكبر لتحل محل الخلايا المفقودة، وهذا الانقسام "الزائد" للخلايا قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.





وتقول أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن المواد الكيميائية في اللحوم ترتبط بسرطان الأمعاء لأنها تلحق الضرر بالخلايا الموجودة في الأمعاء، كما تم ربط تناول اللحوم الحمراء والمعالجة بـ مرض السكري من النوع الثاني.





ومع ذلك ، ألقى الباحثون في كندا وإسبانيا وبولندا بظلالها على نصائح الأكل التي اعتمدتها المنظمات الصحية في جميع أنحاء العالم في نوفمبر 2019، والتي تعتمد على تجنب الاكثار من تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، وذلك بسبب المواد الحافظة المستخدمة أو مستويات الدهون المشبعة.