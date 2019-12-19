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توك شو

هاني الناظر: لا أنصح بتناول اللحوم الحمراء لكبار السن.. فيديو

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:13 ص
اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء
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هاني حسين
قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، إن العصائر الطبيعية مفيدة بشكل أكبر من العصائر المحفوظة في علب؛ لأن الأخيرة تحتوي على مواد حافظة.

وطالب هاني الناظر، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "الأمهات بتعليم الطفل تناول طعام المنزل فقط، والابتعاد عن الوجبات السريعة في الشارع".

وأضاف هاني الناظر "اللحوم المصنعة متهم رئيسي في أمراض كثيرة، ولا أنصح كبار السن بتناول اللحوم الحمراء ولكن يمكن تناول الدواجن والأسماك، وعلينا ألا نكثر من اللحوم الحمراء عند التقدم في السن".

وأكد هاني الناظر، "لا يوجد أفضل من طعام المنزل، ولكن وجبات الشارع تسبب مشاكل صحية كثيرة؛ نتيجة استخدام السمن الصناعي الذي يسبب ضيق الأوعية الدموية".

وتابع هاني الناظر، "الأنيميا تصيب الإنسان نتيجة التغذية الخاطئة، ولابد من تناول السلطة الخضراء، والتقليل من النشويات، وتناول مصادر البروتين بشكل صحيح".
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