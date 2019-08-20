علاج سرطان الأمعاء.. 6 علامات تدل على انتشار السرطان إلى الكبد

يعد سرطان الأمعاء أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في المملكة المتحدة، ومعظم الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بها تجاوزوا سن الستين، يمكن أن ينتشر السرطان إلى الكبد.



ويبدأ سرطان الأمعاء في الأمعاء الغليظة، اعتمادًا على مكان بدء السرطان، يُطلق على سرطان الأمعاء أحيانًا سرطان القولون أو المستقيم، أما عن سرطان الأمعاء فهو الشكل المتقدم لسرطان القولون أو المستقيم الذي انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، وفي الغالب تصل الى الكبد أو الرئتين.



ووفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، قد يصاب أي شخص بهذه الأعراض إذا امتد السرطان إلى الكبد:



١- الألم على الجانب الأيمن من البطن.



٢- الشعور بفقدان في الشهية.



٣- فقدان الوزن.



٤- القئ.



٥- اصفرار الجلد.



٦- حكة في الجلد.



ويعتمد علاج سرطان الأمعاء الذي ينتشر للكبد على علاجات مختلفة، مثل العلاج الكيميائي والعلاجات البيولوجية، يمكن أن تبقي السرطان تحت السيطرة ، مع تحسن نوعية حياتك، بالاضافة الى انها تساعدك على العيش لفترة أطول.



ومع ذلك في بعض الحالات يمكن السيطرة على سرطان الأمعاء الذي انتشر إلى الكبد لفترة طويلة من الممكن علاجه من خلال الخضوع للجراحة والعلاج الكيميائي، بما أن معدلات البقاء على قيد الحياة من السرطان المتقدم ضعيفة ، فإن التشخيص المبكر أمر حيوي لتحسين النتائج.



وهناك علامات رئيسية يمكن أن تحذرك من الاصابة بسرطان الأمعاء، وهي:



١- الدم المستمر في البراز:

الذي يحدث دون سبب واضح أو يرتبط بتغيير عادة الأمعاء.



٢- تغيير مستمر في حركة الأمعاء:

وهذا يعني عادةً الذهاب أكثر من مرة للحمام، مع ألم براز أقل ألم في البطن (أسفل البطن).



٣- الانتفاخ أو عدم الراحة:

يحدث دائمًا بسبب الأكل وقد يرتبط بفقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المقصود بشكل كبير



إذا كان لديك واحد أو أكثر من أعراض سرطان الأمعاء واستمرت لأكثر من أربعة أسابيع ، راجع طبيبك على الرغم من أن السبب الدقيق وراء الإصابة بسرطان الأمعاء ما زال مجهولًا ، إلا ان تشير الأبحاث المتنامية إلى أن نمط الحياة يمكن أن يقلل من خطر إصابة الشخص بسرطان الأمعاء.



ويعتقد العلماء أن حوالي نصف (54 في المائة) يصابون بجميع أنواع سرطان الأمعاء ويمكن الوقاية منها من خلال اتباع أسلوب حياة صحي، وذلك عن طريق:



١-تقليل استهلاك اللحوم الحمراء وتجنب اللحوم المصنعة تمامًا لتخفيف المخاطر.



٢- توصي أيضًا بالحفاظ على أسلوب حياة نشط، وممارسة الرياضة بشكل مستمر.



٣- الامتناع عن شرب الكحول.



٤- تجنب التدخين.