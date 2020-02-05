سناكس لذيذ واقتصادي.. تعلمي طريقة عمل كبيبة الأرز بالبسطرمة

اذا كنت من عشاق الكبيبة، فقد قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك طريقة كبيبة الارز والبسطرمة والجبنة، وهي غير الكبيبة المعروفة بيننا والتي يتم إعدادها باللحم.





وقت التحضير: ١٥ دقيقة

وقت الطبخ: ١٠دقائق

تكفى: ل٥ افراد

وتعتبر طريقة عمل كبيبة الارز بالبسطرمة والجبن ألذ المقبلات التي يمكن تقديمها كسناكس بين الوجبات، فهي تحتوي على عناصر غذائية متكاملة، وشهية ايضا، واليكم طريقة عمل كبيبة الارز بالبسطرمة والجبن بالتفصيل..





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طريقة عمل كبيبة الارز بالبسطرمة والجبن

مقادير كبيبة الارز بالبسطرمة والجبن:

3 كوب أرز مسلوق

ربع كيلو بسطرمة

ثمن كيلو زيتون أسود شرائح

كوب جبنة شيدر مبشورة

كوب جبنة موتزاريلا

بيضة

ربع كوب بقسماط

بابريكا

كمون

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود

(للتغليف)

بيض

بقسماط حار

زيت للقلي

طريقة عمل كبيبة الارز بالبسطرمة والجبن:

١- نحضر بولة ونضع بها الأرز المسلوق والبيضة والبقسماط الناعم والبابريكا والكمون ورشة جوزة الطيب والملح والفلفل الاسود، ونخلطهم مع بعض ونعجنها جيدًا (يفضل فرم الأرز بعد سلقه فرم خشن فى الكبة حتى يسهل تشكيل الكبيبة).





٢- ثم نبل اليد بالزيت جيدًا، ونشكل الخليط على كرات كبيرة، و نفرغها من المنتصف ونضع حشوة البسطرمة والجبن، ثم نغلق على الحشوة ونعيد تكويرها باليد المبللة بالزيت، حتى تاخذ شكل الكبيبة.





٣- ثم نضعها فى خلطة التغليف و نضعها فى البيض ثم نخرجها، ونضعها فى البقسماط حتى الإنتهاء من الكمية.





٤- ندخلها الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل حتى تتماسك جيدًا ثم نخرجها، ونضعها فى زيت غزير ساخن ولا ونقلبها، أو نحركها مطلقًا، حتى تأخذ اللون الذهبي.





٥- ثم نخرجها على مناديل مطبخ حتى تتصفى من الزيت، ونضعها فى طبق التقديم على البقدونس.





٦- ثم تقدم كبيبة الارز بالبسطرمة والجبن بجانب الباذنجان المخلل.