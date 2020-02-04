سناك مع الشاي.. تعلمي طريقة تحضير فطائر الجبن والزعتر

نحتاج من وقت لأخر الى إعداد وجبة خفيفة للعائلة، حيث ان المعجنات هي الوجبة الشهية، والتي تحمل من الفوائد الكثير.









وقت التحضير: 1:20 دقيقة

وقت الطبخ: 15 دقيقة

تكفي: لـ 5 أشخاص



وتعتبر فطائر



اقرأ أيضا: قدمت الشيف نونا، فى منشور عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك طريقة تحضير فطائر الجبن والزعتر، بالتفصيل..وتعتبر فطائر الجبن والزعتر من الوجبات التي يمكن تقديمها على العشاء، أو حتى تقديمها مع الشاي بين الوجبات كناكس خفيف، بالإضافة غلى وجبة متكاملة وغير مكلفة على الإطلاق، ويمكن إعداده في اقل من ساعة.

طريقة تحضير فطائر الجبن والزعتر:





مقادير فطائر الجبن والزعتر:





خمسة أكواب طحين

ربع كوب سكر

ربع كوب حليب بودر

ملعقتين بيكنج بودر

ملعقتين خميره

نص كوب زيت

كوبين ونصف من الماء الدافئ

جبنة وزعتر



طريقة تحضير فطائر الجبن والزعتر:





1- نخلط جميع المكونات الجافة مع بعض البعض.





2- نضيف بعض من الماء، ولكن ليس مرة واحدة، ونعجنه بشكل جيد حتى نحصل على عجينه متماسكه مطاطية.





3- نترك العجينة تتخمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.





4- نقوم بفرد العجينة على شكل دائره وتقطعها إلى ثمان مثلثات، ونضع الجبن و الزعتر على قاعدة المثلث ونلفها إلى رأس المثلث.



