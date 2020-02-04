AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سناك مع الشاي.. تعلمي طريقة تحضير فطائر الجبن والزعتر

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:01 م
طريقة تحضير فطائر
طريقة تحضير فطائر الجبن والزعتر
Advertisements
آية التيجي
نحتاج من وقت لأخر الى إعداد وجبة خفيفة للعائلة، حيث ان المعجنات هي الوجبة الشهية، والتي تحمل من الفوائد الكثير.

قدمت الشيف نونا، فى منشور عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك طريقة تحضير فطائر الجبن والزعتر، بالتفصيل..

وقت التحضير: 1:20 دقيقة
وقت الطبخ: 15 دقيقة
تكفي: لـ 5 أشخاص

وتعتبر فطائر الجبن والزعتر من الوجبات التي يمكن تقديمها على العشاء، أو حتى تقديمها مع الشاي بين الوجبات كناكس خفيف، بالإضافة غلى وجبة متكاملة وغير مكلفة على الإطلاق، ويمكن إعداده في اقل من ساعة.

اقرأ أيضا:
طريقة تحضير فطائر الجبن والزعتر:

مقادير فطائر الجبن والزعتر:

خمسة أكواب طحين
ربع كوب سكر
ربع كوب حليب بودر
ملعقتين بيكنج بودر
ملعقتين خميره
نص كوب زيت
كوبين ونصف من الماء الدافئ
جبنة وزعتر

طريقة تحضير فطائر الجبن والزعتر:

1- نخلط جميع المكونات الجافة مع بعض البعض.

2- نضيف بعض من الماء، ولكن ليس مرة واحدة، ونعجنه بشكل جيد حتى نحصل على عجينه متماسكه مطاطية.

3- نترك العجينة تتخمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

4- نقوم بفرد العجينة على شكل دائره وتقطعها إلى ثمان مثلثات، ونضع الجبن والزعتر على قاعدة المثلث ونلفها إلى رأس المثلث.

5- نصفها بصينه مدهونه، ثم نمسح الوجه بحليب مع صفار بيض، ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي، ثم قدميها مع الشاي ، أو الهوت شوكليت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنتعشى إيه النهاردة.. كرات التونة بالبطاطس وسلطة يونانية

هنتغدى إيه النهاردة؟ لازانيا وكفتة مشوية.. والحلو تشيز كيك بطريقة جديدة

طريقة عمل المناقيش السوري الخطيرة

هنفطر إيه النهاردة؟ أومليت السجق وفطيرة الجبن اللذيذة

هنفطر إيه النهاردة؟ معجنات الجبن اللذيذة وأومليت الخضراوات بالسوسيس

زى الجاهز.. بأقل التكاليف تعلمي طريقة إعداد المعمول بالتمر

ترشيحاتنا

فيديوجراف| أسرار في حياة الفنانة نادية لطفي

إنتصار السيسي عن وفاة نادية لطفي: الفنان يرحل بجسده ويبقى خالدا في ذاكرة الجماهير

بالأسماء مذبحة جديدة في البحيرة.. العثور على جثة نقاش وزوجته وأبنائه الثلاثة مشنوقين

ممثلة شهيرة تكشف عن إصابتها بسرطان من الدرجة الرابعة.. تفاصيل مؤلمة

أحمد موسى يكشف قصة كارثية في الشهر العقاري بـ الإسكندرية.. فيديو

هذا التصرف محرم شرعا يقع فيه الشباب أثناء لعب كرة القدم.. دار الإفتاء تكشف عنه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل