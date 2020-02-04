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مرأة

بمذاق مميز.. طريقة جديدة ومبتكرة لعمل البطاطس البانية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:58 ص
طريقة عمل البطاطس
طريقة عمل البطاطس البانية
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آية التيجي

يعشق الأطفال البطاطس بجميع أشكالها، لذا يمكنك تقديمها لهم بعدة طرق مختلفة، وقد قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك طريقة جديدة ومبتكرة لعمل البطاطس البانية، وإليكم الوصفة بالتفصيل..


وقت التحضير: 10 دقائق

وقت الطبخ: 20 دقيقة

الكمية: 3 أشخاص

 

ويمكن تقديم البطاطس البانية بطريقة سهلة، وغير مكلفة، بالإضافة إلى استخدام أبسط المكونات، وبمذاق مميز لن تتوقعيه.


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طريقة عمل البطاطس البانية

 

مقادير البطاطس البانية:

 

3 بطاطس مبشورة

٢ملعقة كبيرة بقدونس

2بيض

2 ملعقة كبيرة دقيق

بابريكا

ثوم بودر

بصل بودر

رشة شطة

ملح

فلفل أسود

زيت للقلي

 

طريقة عمل البطاطس البانية:

 

1- يخلط البطاطس المبشورة مع البيض والدقيق والبقدونس والتوابل.

2- توضع في فورمة أو تشكل باليد و تحمر في زيت ساخن.

3-  ضعيها على ورق مطبخ لتصفية الزيت، ثم قدمي بطاطس بانيه، مع الكاتشب. 

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