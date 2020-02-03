للحوامل.. احذري من غسل أسنانك بعد القيء الصباحي لهذه الأسباب

غالبا ما تحتاج المراة بعد الولادة إلى فحص شامل للأسنان، حيث أن أغلب النساء خلال فترة الحمل لا يهتمن بنظافة أسنانهم ، وذلك لأن الشعور بالقئ لا يجعلهم يستخدمون المعجون أو يغسلون أسنانهم بالفرشاة.





وقال الدكتور شادى على حسين الأستاذ المساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، أن الأسنان من أكثر العوامل تأثيرا خلال فترة الحمل، وقد يمتد الضرر إلى ما بعد الولادة حيث تتعرض المرأة خلال مرحلة الحمل للعديد من المشاكل الصحية المختلفة.





وافاد حسين، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، بانه يؤثر وجود جنين داخل رحمها على جميع أعضاء جسدها، وتعتبر الأسنان أكثر عرضة للتلف، مما قد يؤثر لاحقا على صحة الجنين وأسنانه بعد الولادة.





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أما عن فترة القيء، فقد أضاف حسين، أن القيء خلال فترة الحمل قد يزعج كل امرأة حامل، حيث أن هرمونات الحمل بصفة عامة تعمل على تليين حلقة العضلات المسئولة عن حركة الطعام داخل المعدة، وقد يسبب اضطرابها الارتجاع المعدي أو القيء.





واشار حسين، الى ان القئ المرتبط بالحمل والذي في الغالب يحدث خلال الصباح عند الحامل، يمكن أن يؤثر على الاسنان، حيث ان القئ يزيد من الأحماض القوية التي تفرزها المعدة.





ولذلك يحذر د. حسين، من تنظيف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد القيء بسبب الغطاء الحمضي الذي يكسو أسنان الحامل بعد القيء، حيث ان حدوث خدش في الأسنان بالفرشاة، يؤثر على مينا الأسنان، ويتسبب في قروح اللثة.

ونصح حسين، إلى أن المرأة الحامل عليها أن تغسل الفم جيدا بماء فقط بعد عملية القيء و استخدام غسول الفم المفلور، والانتظار فيما بعد على استخدام فرشاة الأسنان، والمعجون الذي يحتوي على الفلورايد، ليساهم في تقوية الأسنان وحمايتها من التسوس.