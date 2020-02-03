للحوامل.. احذري من غسل أسنانك بعد القيء الصباحي لهذه الأسباب

أما عن فترة القيء، فقد أضاف حسين، أن القيء خلال فترة الحمل قد يزعج كل امرأة حامل، حيث أن هرمونات الحمل بصفة عامة تعمل على تليين حلقة العضلات المسئولة عن حركة الطعام داخل المعدة، وقد يسبب اضطرابها الارتجاع المعدي أو القيء.
واشار حسين، الى ان القئ المرتبط بالحمل والذي في الغالب يحدث خلال الصباح عند الحامل، يمكن أن يؤثر على الاسنان، حيث ان القئ يزيد من الأحماض القوية التي تفرزها المعدة.
ولذلك يحذر د. حسين، من تنظيف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد القيء بسبب الغطاء الحمضي الذي يكسو أسنان الحامل بعد القيء، حيث ان حدوث خدش في الأسنان بالفرشاة، يؤثر على مينا الأسنان، ويتسبب في قروح اللثة.
ونصح حسين، إلى أن المرأة الحامل عليها أن تغسل الفم جيدا بماء فقط بعد عملية القيء و استخدام غسول الفم المفلور، والانتظار فيما بعد على استخدام فرشاة الأسنان، والمعجون الذي يحتوي على الفلورايد، ليساهم في تقوية الأسنان وحمايتها من التسوس.