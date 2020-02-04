كارثة صحية.. تناول اللحوم مرتين في الأسبوع يعرضك للوفاة





ووجدت الدراسة التي أجريت على حوالي 30 ألف شخص، أن أولئك الذين قاموا بتناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة مرتين في الأسبوع هم أكثر عرضة بنسبة 3 في المائة للوفاة المبكرة.













وأفاد الباحثون، ان تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة لأكثر من مرتين يوميا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى سبعة في المائة.





وأشاد الباحثون، أن تناول السمك كان بديلا صحيا آمنًا تمامًا، وجاءت هذه النتائج بعد أن أشار تقرير مثير للجدل في العام الماضي إلى أن هناك صلة كبيرة بين تناول اللحوم الحمراء وأمراض القلب.





وقال البروفيسور نورينا ألين المشرف على الدراسة من جامعة نورث وسترن في شيكاغو ، ان تناول اللحوم الحمراء، واللحوم المصنعة، مثل: وقالت: السجق واللانشون، والبيف، والهوت دوج، ولحم البقر والضأن، ولحم العجل والغزلان، يمكن ان يتسبب في مخاطر جسيمة، حيث إن تأثيرها يعادل التدخين تماما.





وأظهرت النتائج، أن تناول اللحوم الحمراء أو اللحوم المصنعة مرتين أسبوعيًا كان مرتبطًا بنسبة ثلاثة في المائة من مخاطر الإصابة بجميع الأمراض المزمنة التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.





وأوضح الباحثون، ان تناول اللحوم المصنعة مرتين في الأسبوع يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 7 في المائة، واللحوم الحمراء غير المجهزة بنسبة 4 في المائة.





وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) فإن أمراض القلب والسكتة الدماغية هي أكبر الأمراض القاتلة في العالم ، حيث تسببت في وفاة أكثر من 15 مليون شخص في عام 2016.





وتصنف منظمة الصحة العالمية اللحوم الحمراء على أنها تسبب السرطان، وبالأخص اللحوم المصنعة.