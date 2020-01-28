6 أطعمة تحمي من الإصابة بأمراض القلب.. الأسماك الدهنية أبرزها

كشفت العديد من الدراسات التي اجريت مؤخرا أن تناول الوجبات السريعة، والأطعمة الدسمة والسكرية، يمكن أن يزيد من الإصابة بأمراض القلب، وانسداد الشرايين، حيث يمكن تجنبه هذه الأمراض باتباع نظام غذائي صحي.



قال الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب وعميد المعهد القومي للقلب سابقا، أن اتباع نظام غذائي صحي يمكن من الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه بسهولة.

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