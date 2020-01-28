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مرأة

6 أطعمة تحمي من الإصابة بأمراض القلب.. الأسماك الدهنية أبرزها

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:16 م
أطعمة تحميك من الإصابة
أطعمة تحميك من الإصابة بـ أمراض القلب
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آية التيجي
كشفت العديد من الدراسات التي اجريت مؤخرا أن تناول الوجبات السريعة، والأطعمة الدسمة والسكرية، يمكن أن يزيد من الإصابة بأمراض القلب، وانسداد الشرايين، حيث يمكن تجنبه هذه الأمراض باتباع نظام غذائي صحي.

قال الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب وعميد المعهد القومي للقلب سابقا، أن اتباع نظام غذائي صحي يمكن من الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه بسهولة.

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وتابع شعبان في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، إلى أن هناك أطعمة يمكن عبر تناولها تجنب الإصابة بارتفاع الكوليسترول، وبالتالي تجنب الإصابة بأمراض القلب التي تعد من الأمراض المزمنة، ومنها:

- تناول الأسماك الدهنية
-  تناول زيت السمك
-الإكثار من استخدام زيت الزيتون
- تناول البيض المسلوق واحدة أو إثنتين يوميًا
- شرب اللبن كامل الدسم
- تناول منتجات الألبان كالجبن و القشدة والسمنة البلدي ولكن باعتدال شديد لزيادة سعراتها الحرارية مما قد يزيد الوزن.

ونوه شعبان، أنه أفضل منتجات الألبان الزبادي، والجبن المخمر كالجبن الأزرق والرومي، وأيضا المشي وذلك لاحتوائها على بكتريا اللاكتوباسيلس lactobacillus المفيدة للجهاز الهضمي و على الصحة عمومًا.
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