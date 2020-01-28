اللمة حلوة.. احذر العزلة الاجتماعية تصيبك بمرض خطير فيما بعد

أظهر بحث جديد أجري مؤخرا من قبل باحثين في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، أن العزلة الاجتماعية يمكن أن تؤدي إلى فقدان الذاكرة مع المرور بالعمر، وهو الأمر الذي يمكن أن يصل إلى الإصابة بالزهايمر فيما بعد أو بالخرف.





وقام الباحثون المشرفون على الدراسة، بدراسة بيانات أكثر من 11000 شخص فوق سن الخمسين، وذلك خلال عام 2002 وحتى 2008 ، وتم اختبار جميع المشاركين حول تفاعلاتهم الاجتماعية واختبار الذاكرة.

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وبينت نتائج الدراسة، أن الذاكرة انخفضت بنسبة تصل إلى 18% كل عامين بين الأشخاص الذين يعانون من العزلة الإجتماعية، وذلك بخلاف الذين يعيشون مع أهلهم، ولديهم شريك حياة كانت لديهم ذاكرة أفضل، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وقالت الدكتورة سانا ريد المؤلف الرئيسي للصحيفة، إن العزلة الاجتماعية يمكن أن تسبب في حدوث أضرار جسيمة للمخ، حيث أنه يمكن لوجود حياة اجتماعية أن يحسن التواصل الاجتماعي لكبار السن، كوسيلة لمنع أو تراجع بطيء الذاكرة.





وأضافت ريد، أن وجود حياة اجتماعية يمكن أن يستخدم كنوع من الوقاية لتحسين حياة الأشخاص في وقت لاحق لهم، بشكل خاص بالنسبة لتجنب الإصابة بمرض الزهايمر، حيث أنه حتى الآن لا يوجد حاليًا أي علاج فعال لهذا المرض.