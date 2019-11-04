طريقة عمل بولة الكنافة بالمانجو للشيف توتا مراد

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل بولة الكنافة بالمانجو.



وتضمّنت مقادير طريقة عمل بولة الكنافة بالمانجو:

نصف كيلو كنافة

كوب ونصف كريم شانتيه

كوب ونصف لبن مثلج

كوب سمنة

كوب كريمة لبانى

ربع كوب لبن بودره

ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل بولة الكنافة بالمانجو خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..

