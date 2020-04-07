لتجهيز حلويات رمضان .. إليك الطريقة الصحيحة لتخزين الكنافة

لم يتبق على رمضان سوى أيام قليلة ،وتحتاج ربة المنزل ،لتخزين العديد من الأطعمة والحلويات ،التي تحتاج لإعدادها على مائدة الإفطار ،لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تخزين الكنافة .





طريقة تخزين الكنافة:





تخزن الكنافة في القوالب الفويل الجاهزة لدخول الفرن، لأن نقلها بعد تجميد من وعاء لآخر سيتسبب في تكسرها





- تفك الكنافة جيدا وتخلط مع السكر البودرة

- في قالب من الفويل تفرد الكنافة ويضغط عليها

- ضيفي الحشوة المفضلة إليك، مكسرات أو جوز هند بشرط أن تكون الحشوة جافة

- في حالة أردت حشوة سائلة كالمانجو.. تحفظ الكنافة جافة وتضاف الحشوة عند الطهي

- تضاف السمنة سائلة بعد وتضاف طبقات الكنافة الأخرى

- أخيرا يغطى القالب الفويل بغطائه الكارتوني العازل ويوضع في كيس بلاستيكي محكم الغلق لضمان عدم تسرب أي رائحة أخرى لها