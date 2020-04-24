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استشاري تغذية: ياميش رمضان به علاج لـ سرعة ضربات القلب

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:55 م
ياميش رمضان به علاج
ياميش رمضان به علاج لـ سرعة ضربات القلب
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اسماء محمد
قال الدكتور سعيد متولى استشارى التغذية العلاجية، إن ياميش رمضان غنى بتشكيلة كبيرة من المكسرات والفواكه المجففة الممتلئة بالعناصر الغذائية المفيدة التى لو أحسنا استغلالها بالشكل الصحيح عادت على صحتنا بالنفع.

وأضاف "سعيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن من بين الأشخاص الذين يحتاجون لعناية شديدة في فترة الصيام هم من يعانون مشاكل في عضلة القلب لأنها تؤثر على مختلف أجهزة الجسم.

وأشار "سعيد" إلى أن من بين أشهر مشاكل القلب هى سرعة ضربات القلب، حيث يشعر الإنسان بالخفقان ويمكن أن يحدث هبوط وإغماء بل يصل في بعض الأحيان لحد الموت.

وأكد "سعيد" أن الغذاء يلعب دورا كبيرا في صحة الانسان وعلاج الأمراض وأن علاج سرعة ضربات القلب يمكن تحقيقه من تناول بعض الاطعمة وفي مقدمتها الزبيب الموجود في ياميش رمضان.

وأوضح "سعيد" أن الزبيب يحتوى على كم كبير من البوتاسيوم مما يجعله فعالا في علاج سرعة ضربات القلب، ويمد كوبا واحدا منه الجسم بثلث احتياجه من البوتاسيوم.
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