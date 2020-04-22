10 أسباب تجعلك تحرص على تناول التين

يعد التين من أغنى الفواكه الطبيعية بالعناصر الغذائية مما يجعله قادرا على علاج العديد من الأمراض والوقاية منه وذلك سواء تم تناوله طازج أو مجفف.
وعرض موقع " organicfacts" اهم 10 اسباب تجعلك تحرص على تناول التين حتى وان لم يكن الطعام المفضل لك.
- يمنع فقدان الكالسيوم في البول
- يساعد في علاج بعض الأمراض التناسلية
- يساهم فى الحد من أعراض مرض الزهايمر
- يخفض مستويات الكوليسترول
- يساعد في علاج البواسير
- يساهم في التحكم في مرض السكري
- يحتوى على مضادة للأكسدة تحمي من السرطان
- يقلل من الإمساك واضطابات الجهاز الهضمى
- يمنع التنكس البقعي السبب الرئيسي لفقدان البصر
- يساعد في تحسين صحة البشرة والشعر
- تخفيف التهابات وآلام الحلق
- يساعد في الوقاية من امراض الكبد
- يساعد فى الوقاية من الخراجات والدمامل