AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

10 أسباب تجعلك تحرص على تناول التين

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:16 م
10 اسباب تجعلك تحرص
10 اسباب تجعلك تحرص على تناول التين
Advertisements
اسماء محمد
يعد التين من أغنى الفواكه الطبيعية بالعناصر الغذائية مما يجعله قادرا على علاج العديد من الأمراض والوقاية منه وذلك سواء تم تناوله طازج أو مجفف.
وعرض موقع " organicfacts" اهم 10 اسباب تجعلك تحرص على تناول التين حتى وان لم يكن الطعام المفضل لك.
- يمنع فقدان الكالسيوم في البول
- يساعد في علاج بعض الأمراض التناسلية
- يساهم فى الحد من أعراض مرض الزهايمر
- يخفض مستويات الكوليسترول 
 - يساعد في علاج البواسير 
- يساهم في التحكم في مرض السكري
- يحتوى على مضادة للأكسدة تحمي من السرطان 
- يقلل من الإمساك واضطابات الجهاز الهضمى 
- يمنع التنكس البقعي السبب الرئيسي لفقدان البصر
- يساعد في تحسين صحة البشرة والشعر
- تخفيف التهابات وآلام الحلق
- يساعد في الوقاية من امراض الكبد 
- يساعد فى الوقاية من الخراجات والدمامل

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوائد الفستق.. للحامل والوقاية من السرطان

لن تتوقع.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمص الأخضر

فوائد الفستق السوداني للبشرة والشعر وحماية للجسم

8 فوائد للثوم .. احرص على تناوله يوميا

لعلاج الربو.. 15 فائدة لتناول العنب

7 فوائد لتناول الكبدة الجملي

ترشيحاتنا

أبرز تصريحات الرئيس السيسى عن تداعيات فيروس كورونا خلال افتتاحه محطة المحمسة في سرابيوم

حرب نووية.. سيناريوهات مرعبة تنتظر العالم حال وفاة زعيم كوريا الشمالية

كورونا أرحم منها.. الهجوم مستمر على فيفي عبده بعد عرض الحلقة الثانية من برنامجها

الصحة العالمية: شهر رمضان فرصة عظيمة للانتصار على كورونا

بعد الهجوم عليهن.. 10 صور لأبطال مسلسل حكايات بنات.. شاهد

رسالة عاجلة من الرئيس السيسي لأهالي الريف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الحصبة والنقرس ..4 أنباء سارة وخبر صادم عن فيروس كورونا اليوم

بـ البينك الفاتح.. ملك قورة تخطف الأنظار بإطلالة مبهجة.. شاهد

بعد الهجوم عليهن.. 10 صور لأبطال مسلسل حكايات بنات.. شاهد