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مرأة

مش التفاح.. تناول هذه الثمرة يوميا يغنيك عن الطبيب

السبت 11/أبريل/2020 - 03:31 م
اسماء محمد
نسمع كثيرا مقولة أن تناول ثمرة تفاح يوميا يغنيك عن زيارة الطبيب، والسر في ذلك هو احتواءه على كثير من العناصر الغذائية والصحية .. لكن هل تعلم ان فاكهة أخرى تنافس التفاح في هذا المجال وفعلا تبعد عنا الكثير من الأمراض؟!

ذكر موقع "everydayhealth" أن فوائد الموز الصحية تفوق بكثير فوائد التفاح يحتوي الموز على ضعف عدد الكربوهيدرات ، و 5 أضعاف فيتامين أ والحديد ، و 3 أضعاف كمية الفوسفور مثل التفاح. كما أن الموز غني بالبوتاسيوم والألياف والسكريات الطبيعية، لهذا نقول أن موزة يوميا تغنيك عن زيارة الطبيب.
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ولا تتوقف قيمة الموز وفوائده عند هذا الحد بل هو يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تجعله مفتاح الصحة والجمال ، حيث أن فيتامين ج والبوتاسيوم والفيتامينات والمعادن الأخرى على الموز للحفاظ على صحة جيدة بشكل عام.

يساعد في الحفاظ على مستوى جلوكوز الدم الصحي، وذلك لأن محتوى السكر في الفاكهة متوازن مع الألياف ، ويمكن لمرضى السكري الاستمتاع بالموز ، وفقًا لجمعية السكري الأمريكية.

هذه الثروة من العناصر الغذائية تجعل الموز "أطعمة رائعة" يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من النظام الصحي اليومي.
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