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مرأة

هل انت مريض سكري؟.. إليكم نصائح لتناول الحلويات بأمان

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:31 م
نصاىح لتناول الحلويات
نصاىح لتناول الحلويات بامان لمرضى السكري
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آية التيجي
قال الدكتور محمد شحاتة اخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أنه مع تناول حلوى المولد، فقد يريد بعض مرضى السكرى تذوق البعض منها، وهو ما يمنعه اغلب الاطباء، ولكن يمكن لمريض السكري أن يتناول الحلويات بأمان شديد، ولكن يجب أخذ بعض الاحتياطات البسيطة لتجنب المضاعفات.

وتابع شحاتة، إلى أن يجب تناول الحلويات بكميات بسيكة للغاية، والتي تكفي لتذوقها، وتجنب تناولها فترة ليلا، حيث يجب تناولها في الفترة الصباحية، حيث انها الفترة الأمثل لتعامل الجسم نع السكريات.

وأكد شحاتة في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الاخباري، انه يجب منع تناول مريض السكري للحلويات يجب ان يمارس بعض النشاطات البدنية، كالمشي، أو ممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة، والتي تساعد الجسم في حرق السكريات

ومن جانبه أفاد، الى ان مرض السكري لا يمنع المريض من تناول الأطعمة، ولكن يجب تناول السكريات والأطعمة على وجه العموم بشكل محدود، وذلك حتى يحافظ على مستويات السكر في الدم، وتجنب المضاعفات الخطيرة لمرض السكري.
مريض سكري مريض سكري
الدكتور محمد شحاته اخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة الدكتور محمد شحاته اخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة
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