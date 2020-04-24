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مرأة

لـ مرضى الضغط .. احرص على تناول هذه الفاكهة في رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:17 م
اسماء محمد
يعاني مرضى الضغط المرتفع من أعراض كثيرة كالصداع وعدم القدرة على التركيز ومشاكل العين مما يجعلهم بحاجة إلى تناول بعض الأدوية العلاجات التى تساعد على خفض الضغط المرتفع.

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وأثناء ساعات الصيام خلال شهر رمضان لا يستطيع مريض الضغط المرتفع تناول أي شيء نهائيا مما يعرضه للمعاناة من مشاكل الضغط المرتفع خاصة إذا تعرض لمشكلة أو ضغط عصبي.

قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، للتغلب على مشاكل الضغط المرتفع فى شهر رمضان يجب على الصائمون تناول أطعمة ومشروبات تخفض الضغط خلال ساعات الإفطار في رمضان.

وأضاف "سعيد" أن هناك قائمة متنوعة من الأطعمة والمشروبات التى تساعد فى خفض الضغط المرتفع في رمضان من بينها بعض أنواع الفاكهة يأتي في مقدمتها الموز.

وأشار إلى أن الموز يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم التى تجعله قادرا على احداث توازن بين الصوديوم والبوتاسيوم في الدم مما يساعد فى خفض الضغط المرتفع في رمضان.

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