لمرضى السكري.. مشروب يحسن الصحة في رمضان

يتعرض مريض السكرى في رمضان لبعض المضاعفات الصحية التى تزيد من حالته سوءا إذا لم ينتبه لصحته ونوعية الطعام التى يتناولها وجرعة الدواء.





توجد أطعمة ومشروبات عديدة تساعد في ضبط نسبة السكر في الدم وتمكن مريض السكرى من صيام رمضان بدون الاصابة بأى مشاكل صحية ومضاعفات.





قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، أن هناك العديد من النباتات والمشروبات التى تساعد في ضبط نسبة السكر في الدم في رمضان ولكن أفضلها الحلبة.





وأضاف "سعيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الحلبة من أقوى النباتات القادرة على تحسين حالة مرضى السكري فى صيام رمضان ويحميهم من جميع المضاعفات حيث يحسن إفراز الأنسولين الطبيعي لمرضى السكرى النوع الأول والثاني.





وأكد "سعيد" أن تناول الحلبة سواء في صورة حب أو مشروب مفيد جدا لمرضى السكري في رمضان لكنه لا يعني الامتناع عن تناول الدواء الذى وصفه الطبيب.





وفي إحدى الدراسات الطبية الحديثة قام باحثون من الهند بإضافة 100 جرام من مسحوق بذور الحلبة منزوع الدهن إلى النظام الغذائي اليومي للمرضى الذين يعانون من مرض السكري المعتمد على الأنسولين (النوع 1) يقلل بشكل كبير من مستويات الجلوكوز في الدم الصائم ، ويحسن تحمل الجلوكوز ويخفض أيضًا إجمالي الكوليسترول ، LDL أو الكوليسترول "الضار" والدهون الثلاثية.



