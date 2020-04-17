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مرأة

احذورا منها.. فواكه يجب على مرضى السكر عدم تناولها لهذا السبب

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:02 م
مرضى السكر
مرضى السكر
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نهى هجرس
يحتاج مرضى السكر إلى اتخاذ بعض الخيارات الدقيقة أثناء تناول الفاكهة على الرغم من أن الفاكهة يمكن أن تكون مفيدة لصحتنا، إلا أن بعض الفواكه يمكن أن تكون ضارة لمريض السكر.

ووفقًا لما قدمة موقع "boldsky" إليكم أهم الفواكه التى يجب أن يمتنع عنها مرضى السكرى


- مانجو
يحتوي كل 100 جرام من المانجو على حوالي 14 جرامًا من محتوى السكر ، مما قد يزيد من سوء توازن السكر في الدم  على الرغم من أن "ملك الفواكه" هو واحد من أكثر الفواكه اللذيذة في العالم ، فيجب تجنبه بسبب ارتفاع نسبة السكر فيه، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم إلى ارتفاع مطول في مستوى السكر في الدم.


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- العنب 
يحتوي العنب أيضًا على كمية جيدة من كمية السكر ، فهو غني بالألياف والفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى. يجب ألا يضاف العنب أبدًا إلى نظام غذائي لمرضى السكر حيث أن 85 جرامًا من العنب يمكن أن تحتوي على كربوهيدرات تصل إلى 15 جرامًا .


- المشمش المجفف
 في حين يمكن إضافة المشمش الطازج إلى نظام غذائي لمرض السكري، لا ينبغي للمرء أبدًا استهلاك الفواكه المعالجة مثل المشمش المجفف ، يحتوي كوب واحد من أنصاف المشمش الطازج على 74 سعرة حرارية و 14.5 جم من السكر الطبيعي.
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