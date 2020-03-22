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هل يسبب كورونا العمى والضعف الجنسي.. استشاري مناعة يجيب.. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 02:45 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال استشارى المناعة والكائنات الدقيقة، الدكتور محمود الأنصارى، إن الضغط والحالة المزاجية تؤثر على مناعة الإنسان بشكل كبير، لافتًا إلى أن فيروس كورونا المستجد ليس لدينا عنه معلومات كافية ولكنه غير مميت، لذلك يجب علينا الاحتراس منه، موضحًا أنه إذا كان الشخص تحت ضغط عصبى ونفسي مستمرين فيعمل ذلك على زيادة هرمون الكورتيزون والذى يعمل بدوره على ضعف المناعة وارتفاع ضغط الإنسان.

وأضاف استشارى المناعة، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر"، أن الشخص عندما يكون مضغوطًا نفسيًا وعصبيًا تضعف مناعته، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا المستجد يتم الشفاء منه، مؤكدًا أن الأعراض التى تظهر على 95% منهم بسيطة جدًا، ويتم شفاء نسبة تقدر بـ92% من المصابين.

وتابع أن الإحصائيات العالمية مطمئنة جدًا، حيث ترتفع نسب الشفاء من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه وارد للمريض الذى تم شفاؤه من فيروس كورونا أن تتم إصابته مرة أخرى، موضحًا أن الفيروس يتكون من عائلة من أربعة فيروسات.

وأشار إلى أن فيروس كورونا سريع الانتشار ولم يكن موجودًا من قبل بهذا الشكل، موضحًا أن فيروس كورونا يصيب المريض بضعف وهزال فقط، وأعراض نزلة برد عادية.

وأكد استشارى المناعة، أن فيروس كورونا لا يؤدى إلى العمى  ولا يؤدى إلى تدمير الخصيتين، مؤكدًا أنه لم يثبت علميًا أى آثار جانبية للمرض، موضحًا أن أى دراسة علمية تستغرق أكثر من أربعة أشهر للخروج بنتائج.
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