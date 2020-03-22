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أخبار العالم

رعب جديد.. الصحة العالمية تكشف الخطر الأكبر من كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 12:43 م
من الحجر الصحي للوباء
من الحجر الصحي للوباء في إيطاليا
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محمد علي
تحذيرات جديدة قد تكون الأخطر التي تطلقها منظمة الصحة العالمية بخصوص فيروس كورونا المستجد، الخطر الأعظم الذي يهدد البشرية الآن، وفقا لـ"سكاي نيوز".
 
قالت منظمة الصحة العالمية، إن تطوير لقاح لفيروس كورونا سيستغرق عامًا على الأقل لكنه سيحدث، وهذا الأمر الجيد، وهو الإعلان الذي يمد فترة الإعلان عن عقار، إلا أن الجهود العلمية قد تكشف عن عقار خلال وقت أقصر من ذلك.

وأضاف مسئول بمنظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا لا يصيب كبار السن فقط وله تأثير كبير على فئة منتصف العمر.

ولفت مسئول منظمة الصحة العالمية إلى أن الخطر الأكبر هو في عودة المرض للانتشار أكثر بعد رفع العزل الصحي، لذا نحتاج إلى البحث الدؤوب عن الإصابات.

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