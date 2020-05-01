لمرض السكري.. اضافة القرنفل على الشاي تحسن الأنسولين

تشكل نسبة السكر العالية في الدم خطر كبير على مرضى السكرى، وللأسف يقع البعض في فخ العادات الغذائية الخاطئة التى تزيد من نسبة السكر.





وفي شهر رمضان الكريم يحتاج مرضى السكرى لضبط نسبة السكر فى الدم وتعزيز إفراز الأنسولين في الجسم لضمان التمتع بصحة جيدة طوال فترة الصيام.





ومن أهم النباتات التى تساعد فى ضبط نسبة السكر في الدم هى القرنفل الذي يمكن إضافته للشاى أو مشروبات الدافئة.





ذكر موقع "boldsky " أن القرنفل يتمتع بخاصية فريدة نادرا ماتوجد في نبات اخر وهى القيام بنفس وظيفة الأنسولين.



