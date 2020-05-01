AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لمرض السكري.. اضافة القرنفل على الشاي تحسن الأنسولين

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:45 م
لمرض السكري.. اضافة
لمرض السكري.. اضافة القرنفل على الشاي تحسن الأنسولين
Advertisements
اسماء محمد
تشكل نسبة السكر العالية في الدم خطر كبير على مرضى السكرى، وللأسف يقع البعض في فخ العادات الغذائية الخاطئة التى تزيد من نسبة السكر.

وفي شهر رمضان الكريم يحتاج مرضى السكرى لضبط نسبة السكر فى الدم وتعزيز إفراز الأنسولين في الجسم لضمان التمتع بصحة جيدة طوال فترة الصيام.

ومن أهم النباتات التى تساعد فى ضبط نسبة السكر في الدم هى القرنفل الذي يمكن إضافته للشاى أو مشروبات الدافئة.

ذكر موقع "boldsky " أن القرنفل يتمتع بخاصية فريدة نادرا ماتوجد في نبات اخر وهى القيام بنفس وظيفة الأنسولين.

يقوم القرنفل بتخليص الدم من السكر الزائد سواء لدى مرضى السكرى أو الأصحاء مما يجعله عشب فعال فى علاج السكرى والوقاية منه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الممنوعون من تناول الثوم

الثوم سلاح ذو حدين.. يعالج 6 أمراض في الجسم.. وماذا يحدث عند تناوله أثناء نزلات البرد.. 5 ممنوعين من تناوله

لمرضى السكري.. نبات غير متداول يحسن الصحة

لو خايف يجيلك سكر.. احرص على هذا العشب

لمرضى السكري.. مشروب يحسن الصحة في رمضان

لصيام آمن.. 8 نصائح لمرضى السكر ومشروبات تحسن استقرار نسبة السكر في الدم

ترشيحاتنا

ماتت قبل 3500 عام .. العثور على جسد فتاة مراهقة بمجوهراتها في الأقصر

اذهب للمستشفى حالا.. 5 أعراض خطيرة لـ فيروس كورونا

علي جمعة: لهذا السبب تزوج سيدنا يعقوب أكثر من مرة

شيري تكشف عن سيارتها الجديدة Tiggo 8

لقطات مثيرة لتمساح ضخم يلتهم حمارا وحشيا بالكامل .. صور

بطل الدوري.. الزمالك عقبة وحيدة أمام تتويج الأهلي باللقب بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها التفاح والبروكلي .. أنواع غير متوقعة من الطعام تسبب انتفاخ المعدة فى رمضان

بشعر أشقر.. شاهد نيللى كريم امرأة عجوز

بالأسود اللامع .. راندا البحيري تخطف الأنظار في أحدث ظهور